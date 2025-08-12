Карлос АЛЬКАРАС: «Это была лучшая часть сезона»

Испанский теннисистка Карлос Алькарас дал комментарий после победы над Дамиром Джумруром в рамках 1/32 финала Цинциннати:

«Я бы сказал, что мне нужно играть лучше, это точно. Начал матч очень хорошо, чувствовал мяч прекрасно, но здесь, если отвлечься даже на несколько розыгрышей, все усложняется, и вернуться в игру гораздо труднее. В общем, хочу чувствовать себя значительно лучше в следующем матче».

«Мы в команде говорим о том, что нужно быть полностью сконцентрированным и все время мыслить позитивно. Если что-то не получается, нужно продолжать делать свое дело, потому что рано или поздно ситуация изменится к лучшему. Так я и сделал сегодня. Даже если я много ошибаюсь, я знаю свои цели на турнире, знаю, как подхожу к каждому матчу, и должен придерживаться этого плана. Я уверен, что в конце концов все сработает».

«Начиная с Монте-Карло до Уимблдона я играл на очень высоком уровне – это была лучшая часть сезона. Но в теннисе трудно найти время, чтобы подумать обо всем этом. Вы играете турнир за турниром и должны быть сосредоточены каждую неделю. К счастью, у меня было три недели дома, чтобы все обдумать. Я знаю, что мой теннис никуда не исчез, и постараюсь показать его во время этого американского отрезка.

Мне очень нравится иметь время для себя. Я люблю теннис, но иногда недель соревнований слишком много, поэтому мне нужно провести время с близкими, ничего не делая. Это необходимо, чтобы вернуться снова голодным к победам. После Ролан Гаррос я поехал на Ибицу, после Уимблдона – на юг Испании, а затем провел две недели дома. Иметь три недели отдыха посреди сезона – это редкость, и даже иногда думаешь: «А что мне теперь делать?».

«Хочу продолжать играть очень агрессивно. Здесь быстрые условия, и если удается атаковать рано, все становится намного легче. Хочу заставить соперников страдать, продолжать чувствовать себя лучше и провести как можно больше матчей в Цинциннати».

Ранее Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу.