12 августа в 20:00 матч третьего раунда квалификации ЛЧ
Киевское Динамо играет очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
12 августа в 20:00 Пафос из Кипр и Динамо Киев проведут поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ в Лимасоле.
Ранее Динамо выиграло два матча у мальтийского Хамрун Спартанс (3:0, 3:0), а Пафос взял верх над Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).
Победитель дуэли в Q4 ЛЧ проведет поединок за выход в основной раунд ЛЧ с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).
Неудачник пары перейдет в Q4 Лиги Европы, а соперником будет победитель пары Q3 Лиги Европы: Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
