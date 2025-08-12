Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Пафос – Динамо Киев
Лига чемпионов
12 августа 2025, 00:57 | Обновлено 12 августа 2025, 01:00
68
0

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Пафос – Динамо Киев

12 августа в 20:00 матч третьего раунда квалификации ЛЧ

12 августа 2025, 00:57 | Обновлено 12 августа 2025, 01:00
68
0
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Пафос – Динамо Киев
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо играет очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 Пафос из Кипр и Динамо Киев проведут поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ в Лимасоле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Динамо выиграло два матча у мальтийского Хамрун Спартанс (3:0, 3:0), а Пафос взял верх над Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель дуэли в Q4 ЛЧ проведет поединок за выход в основной раунд ЛЧ с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).

Неудачник пары перейдет в Q4 Лиги Европы, а соперником будет победитель пары Q3 Лиги Европы: Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Пафос – Динамо Киев

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Кипре за день до важного матча ЛЧ
ФОТО. Динамо провело тренировку перед игрой Q3 Лиги чемпионов с Пафосом
Пафос – Динамо. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Футбол | 11 августа 2025, 19:35 15
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко

Киевляне оценили игрока в 25 миллионов евро

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Футбол | 12.08.2025, 01:08
Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 11.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
11.08.2025, 17:39 3
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
10.08.2025, 21:07 6
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 22
Футбол
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
11.08.2025, 05:42 1
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем