  Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Испания
13 августа 2025, 01:34
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону

Фермин Лопес может стать игроком основы

Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас и Ламин Ямаль

22-летний испанский хавбек Фермин Лопес может остаться в «Барселоне», клуб ранее рассматривал его уход.

По информации испанских СМИ, игровая форма талантливого испанца впечатлила на предсезонном сборе лидеров испанского клуба – Ламиня Ямаля и Рафинью. Оба не хотят, чтобы Лопес покидал клуб и видят его игроком основного состава.

В прошлом сезоне Фермин провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость Лопеса составляет 50 млн евро.

Фермин Лопес Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль Рафинья Диас
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
