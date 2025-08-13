Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Фермин Лопес может стать игроком основы
22-летний испанский хавбек Фермин Лопес может остаться в «Барселоне», клуб ранее рассматривал его уход.
По информации испанских СМИ, игровая форма талантливого испанца впечатлила на предсезонном сборе лидеров испанского клуба – Ламиня Ямаля и Рафинью. Оба не хотят, чтобы Лопес покидал клуб и видят его игроком основного состава.
В прошлом сезоне Фермин провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач. Ориентировочная стоимость Лопеса составляет 50 млн евро.
