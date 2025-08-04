Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков

Каталонская «Барселона» перед стартом нового сезона запланировала три громких продажи.

По информации испанских СМИ, главный тренер каталонского клуба указал на дверь Фермину Лопесу, Марку Касадо и Андреасу Кристенсену. Руководство «кулес» считает, что благодаря этим выходным трансферам удастся сбалансировать бюджет клуба. «Сине-гранатовые» рассчитывают на этих продажах заработать более 100 миллионов евро, а наибольший доход должен принести Лопес, который стоит около 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.