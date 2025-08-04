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  4. Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков
Испания
04 августа 2025, 03:06 |
91
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Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков

Каталонцы готовят кадровую чистку

04 августа 2025, 03:06 |
91
0
Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» перед стартом нового сезона запланировала три громких продажи.

По информации испанских СМИ, главный тренер каталонского клуба указал на дверь Фермину Лопесу, Марку Касадо и Андреасу Кристенсену. Руководство «кулес» считает, что благодаря этим выходным трансферам удастся сбалансировать бюджет клуба. «Сине-гранатовые» рассчитывают на этих продажах заработать более 100 миллионов евро, а наибольший доход должен принести Лопес, который стоит около 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Барселона Фермин Лопес Марк Касадо Андреас Кристенсен трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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