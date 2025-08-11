Палкин рассказал, когда российские клубы вернутся к крупным соревнованиям
Спортивный директор донецкого «Шахтера» считает, что сейчас это не актуально
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему сейчас не стоит возвращать российские клубы к международным соревнованиям.
«Возвращение российских клубов? Это абсолютно неприемлемо, до тех пор, пока не будет мир. Мы потеряли много игроков, сотрудников нашего штаба и многих фанатов. Возвращение к нормальной жизни без справедливости – это пренебрежение к жертвам российской агрессии», – сказал Палкин.
Ранее генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сообщил, почему донецкий клуб решил назначить именно Турана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта
Ждет, когда улучшится игра в обороне
- Ніколи - сказав Гаррі Трумен в 1945-му році.