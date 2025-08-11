Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палкин рассказал, когда российские клубы вернутся к крупным соревнованиям
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 21:36 | Обновлено 11 августа 2025, 21:44
1339
2

Спортивный директор донецкого «Шахтера» считает, что сейчас это не актуально

ФК Шахтер. Сергей Палкин

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему сейчас не стоит возвращать российские клубы к международным соревнованиям.

«Возвращение российских клубов? Это абсолютно неприемлемо, до тех пор, пока не будет мир. Мы потеряли много игроков, сотрудников нашего штаба и многих фанатов. Возвращение к нормальной жизни без справедливости – это пренебрежение к жертвам российской агрессии», – сказал Палкин.

Ранее генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сообщил, почему донецкий клуб решил назначить именно Турана.

Дмитрий Олейник Источник: Sportowe Fakty
Перший Серед Рівних
Коли у російських буде атомна бомба?
- Ніколи - сказав Гаррі Трумен в 1945-му році. 
Ответить
0
_ Moore
Як останній придурок, заклинає плазуна інфантіно, чи там чиферіна, - акааяразніца. Хуйло бабла відвалить - повернуть касапів, і тебе ніхто не питатиме. А, якщо ще й зелька на вимогу трумпа капітуляцію підпише - Хуйлу дешевше обійдеться. 
Ответить
-1
