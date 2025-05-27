Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин признался, почему Шахтер решил назначить Турана вместо Пушича
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 21:48 |
2855
2

Палкин признался, почему Шахтер решил назначить Турана вместо Пушича

Арда официально возглавил донецкий гранд

27 мая 2025, 21:48 |
2855
2
Палкин признался, почему Шахтер решил назначить Турана вместо Пушича
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сообщил, почему донецкий клуб решил назначить именно Турана.

«Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате. Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с «Шахтером» он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, которая принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене», – отметил Палкин.

По теме:
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера
Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран назначение тренера Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера Сергей Палкин
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Футбол | 26 мая 2025, 23:27 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»

Заслуженный тренер высказался о Ярмоленко

Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Футбол | 27 мая 2025, 06:30 17
Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя

Выбор горняков все-таки пал на Арду Турана

Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Теннис | 27.05.2025, 15:54
Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Неожиданно. Алонсо запросил у Реала трансфер, он играл с украинцами
Футбол | 27.05.2025, 20:46
Неожиданно. Алонсо запросил у Реала трансфер, он играл с украинцами
Неожиданно. Алонсо запросил у Реала трансфер, он играл с украинцами
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Бокс | 27.05.2025, 00:05
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Прочитайте це ще раз, повільно, вдумливо. "Надзвичайно. Конкурентний. Турецький. Чемпіонат" 
Ответить
-1
u6464u
схоже на якісь донецькі мутки з цим  Тураном .
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 11
Футбол
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
25.05.2025, 22:14 10
Футбол
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 16
Футбол
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем