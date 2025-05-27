Палкин признался, почему Шахтер решил назначить Турана вместо Пушича

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сообщил, почему донецкий клуб решил назначить именно Турана.

«Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате. Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с «Шахтером» он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, которая принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене», – отметил Палкин.