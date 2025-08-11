Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
11 августа 2025, 18:35 | Обновлено 11 августа 2025, 19:08
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей

Агрессор активно проводит контрольные матчи

УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Несмотря на требования и письма Украинской ассоциации футбола к УЕФА, ФИФА и национальным федерациям, сборная россии в сентябре, октябре и ноябре проведет пять контрольных матчей.

Соперниками будут сборные Иордании, Ирана, Боливии, Чили и Перу. Все встречи пройдут на территории страны-агрессора.

Иордания ранее ответила УАФ, что уже подписала контракт на матч и не будет его отменять. А УЕФА и ФИФА публично на эту тему не высказываются.

В рейтинге УЕФА сборная Украины занимает 27-е место, а сборная россия идет 29-й.

российско-украинская война УЕФА ФИФА сборная россии по футболу
Микола Унгурян
спонсорські контракти таки вимагають інколи "не побачити"....
головне щоб їх до офіційних турнірів не допускали
