УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей

Несмотря на требования и письма Украинской ассоциации футбола к УЕФА, ФИФА и национальным федерациям, сборная россии в сентябре, октябре и ноябре проведет пять контрольных матчей.

Соперниками будут сборные Иордании, Ирана, Боливии, Чили и Перу. Все встречи пройдут на территории страны-агрессора.

Иордания ранее ответила УАФ, что уже подписала контракт на матч и не будет его отменять. А УЕФА и ФИФА публично на эту тему не высказываются.

В рейтинге УЕФА сборная Украины занимает 27-е место, а сборная россия идет 29-й.