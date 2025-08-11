Другие новости11 августа 2025, 18:35 | Обновлено 11 августа 2025, 19:08
1471
1
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Агрессор активно проводит контрольные матчи
11 августа 2025, 18:35 | Обновлено 11 августа 2025, 19:08
1471
1
Несмотря на требования и письма Украинской ассоциации футбола к УЕФА, ФИФА и национальным федерациям, сборная россии в сентябре, октябре и ноябре проведет пять контрольных матчей.
Соперниками будут сборные Иордании, Ирана, Боливии, Чили и Перу. Все встречи пройдут на территории страны-агрессора.
Иордания ранее ответила УАФ, что уже подписала контракт на матч и не будет его отменять. А УЕФА и ФИФА публично на эту тему не высказываются.
В рейтинге УЕФА сборная Украины занимает 27-е место, а сборная россия идет 29-й.
Читайте также:УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА по поводу матчей в москве
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2025, 17:29 5
Ждет, когда улучшится игра в обороне
Футбол | 11 августа 2025, 06:23 20
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта
Теннис | 10.08.2025, 21:29
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Футбол | 11.08.2025, 18:21
Популярные новости
09.08.2025, 22:56 1
10.08.2025, 09:04 10
09.08.2025, 23:32 1
11.08.2025, 06:08
10.08.2025, 00:44 1
09.08.2025, 21:44 1
10.08.2025, 20:02 489
11.08.2025, 08:20 3
головне щоб їх до офіційних турнірів не допускали