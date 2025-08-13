Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Динамо и сборной Украины захотел тренировать клуб на россии
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 00:02 |
1450
0

Экс-тренер Динамо и сборной Украины захотел тренировать клуб на россии

Рауль Рианчо не против снова возглавить «Спартак»

13 августа 2025, 00:02 |
1450
0
Экс-тренер Динамо и сборной Украины захотел тренировать клуб на россии
1Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Рианчо

Бывший тренер киевского «Динамо» времен Сергея Реброва и экс-тренер сборной Украины по футболу времен Андрея Шевченко Рауль Рианчо хочет снова тренировать в россии.

«Хотел бы я снова возглавить «спартак»? Я бы не отказался работать в россии снова. Меня там любят и очень уважают. Я открыт для такого предложения», – отметил Рауль Рианчо российским СМИ.

На россии Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».

Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.

По теме:
ВИДЕО. «Даже Криш уже созрел». Милевский анонсировал свадьбу
Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
ФЕДОРЧУК: «Все эти игроки Динамо не отвечают требованиям сегодняшнего дня»
Рауль Рианчо Спартак Москва сборная Украины по футболу Динамо Киев Сергей Ребров Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 11:01 130
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ

Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12 августа 2025, 08:42 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»

Британец – о Джареде Андерсоне

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Футбол | 12.08.2025, 22:59
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Футбол | 13.08.2025, 01:34
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 19
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 2
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем