Украина. Премьер лига13 августа 2025, 00:02 |
1450
0
Экс-тренер Динамо и сборной Украины захотел тренировать клуб на россии
Рауль Рианчо не против снова возглавить «Спартак»
13 августа 2025, 00:02 |
1450
0
Бывший тренер киевского «Динамо» времен Сергея Реброва и экс-тренер сборной Украины по футболу времен Андрея Шевченко Рауль Рианчо хочет снова тренировать в россии.
«Хотел бы я снова возглавить «спартак»? Я бы не отказался работать в россии снова. Меня там любят и очень уважают. Я открыт для такого предложения», – отметил Рауль Рианчо российским СМИ.
На россии Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».
Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 11:01 130
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
Бокс | 12 августа 2025, 08:42 0
Британец – о Джареде Андерсоне
Футбол | 12.08.2025, 22:59
Футбол | 13.08.2025, 01:34
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Комментарии 0
Популярные новости
11.08.2025, 02:28
11.08.2025, 01:10 1
11.08.2025, 06:23 19
11.08.2025, 09:12 2
11.08.2025, 06:08
11.08.2025, 00:20 2
11.08.2025, 19:48 13
12.08.2025, 11:53 1