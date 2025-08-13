Экс-тренер Динамо и сборной Украины захотел тренировать клуб на россии

Бывший тренер киевского «Динамо» времен Сергея Реброва и экс-тренер сборной Украины по футболу времен Андрея Шевченко Рауль Рианчо хочет снова тренировать в россии.

«Хотел бы я снова возглавить «спартак»? Я бы не отказался работать в россии снова. Меня там любят и очень уважают. Я открыт для такого предложения», – отметил Рауль Рианчо российским СМИ.

На россии Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».

Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.