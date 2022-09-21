Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Россия
21 сентября 2022, 11:01 |
925
4

Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»

Рауль Рианчо и его оригинальное высказывание

21 сентября 2022, 11:01 |
925
4
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Instagram. Рауль Рианчо

Бывший аcсиcтент главного тренер киевского «Динамо» Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо, работающий последнее время в РФ, прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной россии от Евро-2024:

«Я верю, что эти санкции с отстранением сборной России закончатся, когда прекратится конфликт между россией и Украиной.

Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная рф поскорее вернулась в европейский и мировой футбол», — приводит слова Рианчо «Sport24».

Ранее экс-игрок киевского «Динамо» заявил, что не сомневается в отстранении рф и от ЧМ-2026.

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Хочу сыграть на Евро-2024»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции
Рауль Рианчо Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная россии по футболу Евро-2024
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 сентября 2022, 09:30 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»
Футбол | 21 сентября 2022, 07:25 0
Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»
Питер КРАУЧ: «Сток Сити были единственными, кто мог обыграть Барселону»

Экс-игрок сборной Англии вспомнил далекое прошлое

Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Футбол | 21.09.2022, 04:45
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
Другие виды | 20.09.2022, 21:15
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Футбол | 20.09.2022, 17:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Петро Довганич
Шабашник. В Іспанії і нахер не потрібний, а в бидлостані- необмежені можливості.
Ответить
+3
ona_proigraet
sport.ua. Ви що, підтримуєте росіян???  ця новина чудово підійшла б для російського сайту, але точно не для українського. sport.ua, ви співчуваєте загарбникам, що прийшли на нашу землю?
Ответить
+1
nikobein
ріанчо-підаранчо
Ответить
+1
Иван Иванов
О, зрада, ясно
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. На Лазурном Берегу. Ястремская показала, как провела время с семьей
ФОТО. На Лазурном Берегу. Ястремская показала, как провела время с семьей
19.09.2022, 09:20
Теннис
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
20.09.2022, 22:55 1
Бокс
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
19.09.2022, 12:55 29
Футбол
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
19.09.2022, 11:57 11
Футбол
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
20.09.2022, 17:38 8
Футбол
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
19.09.2022, 17:31 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
19.09.2022, 10:20 10
Баскетбол
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности