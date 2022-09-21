Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»

Бывший аcсиcтент главного тренер киевского «Динамо» Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо, работающий последнее время в РФ, прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной россии от Евро-2024:

«Я верю, что эти санкции с отстранением сборной России закончатся, когда прекратится конфликт между россией и Украиной.

Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная рф поскорее вернулась в европейский и мировой футбол», — приводит слова Рианчо «Sport24».

Ранее экс-игрок киевского «Динамо» заявил, что не сомневается в отстранении рф и от ЧМ-2026.