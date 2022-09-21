Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»

Бывший футболист киевского «Динамо» Андрей Канчельскис, долгое время проживающий в россии, прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной рй от Евро-2024:

«А что вы ожидали? Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят. Все это печально, но сейчас ничего не поделаешь. Мы заложники ситуации. Все говорят, что спорт вне политики, но это уже давно не работает по таким правилам.

Это абсолютно политическое, предсказуемое решение. С первого дня все было ясно. Грустно, конечно. Теперь уже мы ни на что не сможем повлиять. Остается только надеяться и ждать, когда все наладится», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее тренер сборной россии Валерий Карпин высказался на счет отстранения рф Евро-2024.