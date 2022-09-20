Тренер сборной россии о Евро-2024: «Чего себя обманывать, хотя я надеялся»

Тренер сборной россии Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что страну-оккупанта отстранили от жеребьевки Евро-2024, поэтому команде остаются товарищеские матчи с Ираном и Кыргызстаном.

«Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал».

«А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности», – сказал Карпин.