Тренер сборной россии о Евро-2024: «Чего себя обманывать, хотя я надеялся»
Карпину остаются только товарняки с Ираном
Тренер сборной россии Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что страну-оккупанта отстранили от жеребьевки Евро-2024, поэтому команде остаются товарищеские матчи с Ираном и Кыргызстаном.
«Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал».
«А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности», – сказал Карпин.
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