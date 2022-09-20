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Чемпионат Европы
20 сентября 2022, 17:52 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:08
989
2

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе

Сборные Украины и Беларуси между собой не сыграют

20 сентября 2022, 17:52 | Обновлено 20 сентября 2022, 18:08
989
2
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
uaf.ua

УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Евро-2024. Союз подтвердил, что сборная россии из-за вторжения рф в Украину остается вне мирового футбола и не участвует в отборе.

А вот сборная беларуси допущена к отбору, однако сборные Украины и беларуси будут разведены и не смогут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА будет разводить сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Косово и Сербии.

В жеребьевке 9 октября примут участие 53 сборные. По итогам жеребьевки сформируются 10 отборочных групп (7 групп по 5 сборных и 3 группы по 6 команд).

Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

На Евро-2024 сразу выходят топ-2 команды каждой группы. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф.

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Источник УЕФА
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А сборную драников зачем оставили ???
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