ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Сборные Украины и Беларуси между собой не сыграют
УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Евро-2024. Союз подтвердил, что сборная россии из-за вторжения рф в Украину остается вне мирового футбола и не участвует в отборе.
А вот сборная беларуси допущена к отбору, однако сборные Украины и беларуси будут разведены и не смогут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА будет разводить сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Косово и Сербии.
В жеребьевке 9 октября примут участие 53 сборные. По итогам жеребьевки сформируются 10 отборочных групп (7 групп по 5 сборных и 3 группы по 6 команд).
Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года.
На Евро-2024 сразу выходят топ-2 команды каждой группы. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф.
🏆 🇩🇪 The qualifying system for #EURO2024 has been finalised. Hosts Germany qualify automatically, with 53 nations vying for the other 23 places.— UEFA (@UEFA) September 20, 2022
🔟 group winners and 10 runners-up qualify for the finals.
3️⃣ spots decided by play-offs in March 2024.
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