Украина. Первая лига
11 августа 2025, 12:27 |
Андрей АНИЩЕНКО: «Нужно разобрать ошибки и готовиться дальше»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал поражение в первом матче нового сезона

Андрей АНИЩЕНКО: «Нужно разобрать ошибки и готовиться дальше»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче 2-го тура Первой лиги «Металлист» в Ужгороде принимал «Ингулец». Харьковский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Результат матча прокомментировал главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

Было заметно, что это первая официальная игра, было слишком много ошибок, но реакция на пропущенный нами мяч неплохая: сравняли счет и игра подравнялась.

Второй тайм был нервнее со стороны обеих команд. Имели много столкновений, много стандартных положений, аутов. За счет этого соперник несколько прибавил, но более или менее игру удавалось удерживать, хотя и были моменты у наших ворот. Но два-три очень хороших случая мы не использовали. Если бы мы забили первыми, я считаю, результат мог быть другим. А так – поражение. На таких матчах нужно учиться.

– В лазарете «Металлиста» остается большое количество футболистов. Можете ли что-нибудь сказать об их состоянии и приблизительных сроках возврата?

– Это очень непростой вопрос, многие ребята травмированы. Но понемногу игроки подтягиваются. Возможно, на следующей неделе еще один-два футболиста вернутся в тренировочный процесс. Но вы сами видите, что на замене у нас уже есть определенные игроки, которые долго лечились, однако их состояние под не позволяет использовать их по полной.

– Проигрывать первый матч сезона всегда по-особому неприятно. Какие слова вы подобрали, чтобы подбодрить команду?

– Если бы слова помогали, возможно, легче было бы всем тренерам. После игры нужно время, чтобы успокоиться и нам, и игрокам. Нужно сделать детальный анализ матча, разобрать ошибки и готовиться дальше, потому что сезон только начался. Он будет очень непрост.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Ингулец Андрей Анищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
