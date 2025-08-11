Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде

«Александрия» серьезно интересуется украинским правым защитником юношеской команды донецкого «Шахтера» Антоном Дроздом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горожане» уже договорились об аренде 20-летнего футболиста.

Интересно, что ранее «Александрия» арендовала у «Шахтера» еще одного защитника – Николая Огаркова.

В сезоне 2024/25 Антон Дрозд провел 29 матчей за юношескую команду «Шахтера», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.