Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 11:37 |
736
0

Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде

Антон Дрозд присоединится к Николаю Огаркову на правах аренды

11 августа 2025, 11:37 |
736
0
Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
ФК Шахтер. Антон Дрозд

«Александрия» серьезно интересуется украинским правым защитником юношеской команды донецкого «Шахтера» Антоном Дроздом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горожане» уже договорились об аренде 20-летнего футболиста.

Интересно, что ранее «Александрия» арендовала у «Шахтера» еще одного защитника – Николая Огаркова.

В сезоне 2024/25 Антон Дрозд провел 29 матчей за юношескую команду «Шахтера», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Стало известно, покинет ли Богданов Феникс-Мариуполь
Стало известно, кто будет судить второй матч Шахтера с Панатинаикосом
Матвиенко провел юбилейный матч в карьере
трансферы Шахтер Донецк Александрия трансферы УПЛ Николай Огарков аренда игрока Антон Дрозд Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10 августа 2025, 20:02 463
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью

Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку

УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч Полесья в ЛК
Футбол | 11 августа 2025, 10:19 0
УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч Полесья в ЛК
УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч Полесья в ЛК

Главным судьей поединка станет Даниэль Шлагер

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Теннис | 11.08.2025, 04:12
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 14
Баскетбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 11
Футбол
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 18
Футбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем