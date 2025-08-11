Украина. Премьер лига11 августа 2025, 11:37 |
Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
Антон Дрозд присоединится к Николаю Огаркову на правах аренды
«Александрия» серьезно интересуется украинским правым защитником юношеской команды донецкого «Шахтера» Антоном Дроздом, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «горожане» уже договорились об аренде 20-летнего футболиста.
Интересно, что ранее «Александрия» арендовала у «Шахтера» еще одного защитника – Николая Огаркова.
В сезоне 2024/25 Антон Дрозд провел 29 матчей за юношескую команду «Шахтера», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
