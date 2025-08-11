Англия11 августа 2025, 02:34 | Обновлено 11 августа 2025, 03:04
ФОТО. Манчестер Юнайтед представил трех новичков на Олд Траффорд
Новичками МЮ стали Матеус Кунья, Бриан Мбемо, Беньямин Шешко
11 августа 2025, 02:34 | Обновлено 11 августа 2025, 03:04
Английский клуб Манчестер Юнайтед перед стартом сезона АПЛ представил трех новичков.
Презентация прошла на стадионе Олд Траффорд, домашней арене Красных дьяволов.
Новичками МЮ в летнее межсезонье стали Матеус Кунья (перешел из Вулверхэмптона), Бриан Мбемо (из Брентфорда), Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг).
