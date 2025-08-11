Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед представил трех новичков на Олд Траффорд
Англия
11 августа 2025, 02:34 | Обновлено 11 августа 2025, 03:04
ФОТО. Манчестер Юнайтед представил трех новичков на Олд Траффорд

Новичками МЮ стали Матеус Кунья, Бриан Мбемо, Беньямин Шешко

Манчестер Юнайтед

Английский клуб Манчестер Юнайтед перед стартом сезона АПЛ представил трех новичков.

Презентация прошла на стадионе Олд Траффорд, домашней арене Красных дьяволов.

Новичками МЮ в летнее межсезонье стали Матеус Кунья (перешел из Вулверхэмптона), Бриан Мбемо (из Брентфорда), Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг).

Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу презентация Матеус Кунья Бриан Мбемо Беньямин Шешко
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
