Английский клуб Манчестер Юнайтед перед стартом сезона АПЛ представил трех новичков.

Презентация прошла на стадионе Олд Траффорд, домашней арене Красных дьяволов.

Новичками МЮ в летнее межсезонье стали Матеус Кунья (перешел из Вулверхэмптона), Бриан Мбемо (из Брентфорда), Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг).

ФОТО. Манчестер Юнайтед представил трех новичков на Олд Траффорд