Украина. Премьер лига10 августа 2025, 20:25 | Обновлено 10 августа 2025, 21:18
ВИДЕО. Краснопир спас Карпаты от поражения в добавленное арбитром время
Команды продемонстрировали безумную результативность
«Карпатам» в матче против «Шахтера» пришлось трижды отыгрываться.
После гола Алиссона Сантаны на 82-й минуте казалось, что «горняки» победу не потеряют, но другого мнения был Игорь Краснопир.
На 90+1-й минуте Жан Педросо воспользовался ошибкой защитника «Шахтера» и навесил «сферу» в штрафную, а там Краснопир выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в ворота.
