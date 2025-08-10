Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Краснопир спас Карпаты от поражения в добавленное арбитром время
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 20:25 | Обновлено 10 августа 2025, 21:18
1397
0

ВИДЕО. Краснопир спас Карпаты от поражения в добавленное арбитром время

Команды продемонстрировали безумную результативность

ФК Карпаты. Игорь Краснопир

«Карпатам» в матче против «Шахтера» пришлось трижды отыгрываться.

После гола Алиссона Сантаны на 82-й минуте казалось, что «горняки» победу не потеряют, но другого мнения был Игорь Краснопир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+1-й минуте Жан Педросо воспользовался ошибкой защитника «Шахтера» и навесил «сферу» в штрафную, а там Краснопир выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в ворота.

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»
Игорь Краснопир чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер видео голов и обзор
Александр Сильченко
