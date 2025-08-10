ВИДЕО. Краснопир спас Карпаты от поражения в добавленное арбитром время

«Карпатам» в матче против «Шахтера» пришлось трижды отыгрываться.

После гола Алиссона Сантаны на 82-й минуте казалось, что «горняки» победу не потеряют, но другого мнения был Игорь Краснопир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+1-й минуте Жан Педросо воспользовался ошибкой защитника «Шахтера» и навесил «сферу» в штрафную, а там Краснопир выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в ворота.