Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В лазарет Полтавы попали пять игроков
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 13:09 | Обновлено 10 августа 2025, 13:10
383
0

В лазарет Полтавы попали пять игроков

В последние дни «горожане» активизировались на трансферном рынке

10 августа 2025, 13:09 | Обновлено 10 августа 2025, 13:10
383
0
В лазарет Полтавы попали пять игроков
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, уже на старте сезона дебютант УПЛ «Полтава» столкнулся с кадровыми проблемами.

По имеющейся информации, в лазарете находятся Владислав Даниленко, Максим Марусич, Дмитрий Щербак, Богдан Кобзар и Игорь Коцюмака. Большинство из них являются ключевыми исполнителями. Ближе всех к возвращению в строй – Марусич: клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы он начал тренироваться в общей группе еще перед матчем 3-го тура «Кудровкой», который состоится 17 августа.

Не исключено, что из-за травмы мениска Щербаку придется делать операцию за границей. Чтобы минимизировать эти потери, в последние дни «горожане» активизировались на трансферном рынке.

Сейчас «Полтава» занимает шестое место в УПЛ, набрав три очка.

Ранее тренер «Полтавы» оценил историческую победу своего клуба в УПЛ.

По теме:
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер МЕНДОСА: «Очень горжусь нашей командой»
Полтава инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Максим Марусич Дмитрий Щербак Богдан Кобзарь Игорь Коцюмака
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09 августа 2025, 19:02 14
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию

Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира

Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Футбол | 09 августа 2025, 14:23 11
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие

Лондонский гранд намерен бесплатно избавиться от футболиста

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Футбол | 10.08.2025, 13:22
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Теннис | 10.08.2025, 09:04
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Обидчица Стародубцевой сразу же снялась с Цинциннати, пропустив Анисимову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 11
Баскетбол
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем