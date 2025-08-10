В лазарет Полтавы попали пять игроков
В последние дни «горожане» активизировались на трансферном рынке
Как стало известно Sport.ua, уже на старте сезона дебютант УПЛ «Полтава» столкнулся с кадровыми проблемами.
По имеющейся информации, в лазарете находятся Владислав Даниленко, Максим Марусич, Дмитрий Щербак, Богдан Кобзар и Игорь Коцюмака. Большинство из них являются ключевыми исполнителями. Ближе всех к возвращению в строй – Марусич: клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы он начал тренироваться в общей группе еще перед матчем 3-го тура «Кудровкой», который состоится 17 августа.
Не исключено, что из-за травмы мениска Щербаку придется делать операцию за границей. Чтобы минимизировать эти потери, в последние дни «горожане» активизировались на трансферном рынке.
Сейчас «Полтава» занимает шестое место в УПЛ, набрав три очка.
Ранее тренер «Полтавы» оценил историческую победу своего клуба в УПЛ.
