Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Выполнили программу-минимум». Костенко – о выходе сборной в Суперфинал
Пляжный футбол
10 августа 2025, 12:31 |
Тренер сборной Украины по пляжному футболу поделился мыслями после четвертого этапа

АПФУ. Микола Костенко

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко высказался о выходе национальной команды в Суперфинал Евролиги-2025 после четвертого этапа соревнований, который проходил в Кишиневе (Молдова).

Национальная команда заняла второе место в группе B и набрала 12 баллов в общем зачёте, что позволило пройти в следующий раунд.

«В целом результатом выступления ребят в Молдове тренерский штаб доволен. Мы выполнили программу-минимум, получив путёвку в Суперфинал Евролиги-2025. Что касается самой игры нашей команды, то здесь возникли некоторые нюансы. Конечно, это относится к последнему поединку с Италией.

Первые два матча, против Франции и Латвии, сложились хорошо и с точки зрения игры, и с точки зрения результата. Встреча же с Италией оставила много вопросов. Она нас, так сказать, встряхнула, показала, что есть ещё над чем работать. Хотя первый период матча с итальянцами, который завершился вничью – 1:1, мы провели неплохо. А вот во втором начались проблемы. Не могу не упомянуть и о нескольких судейских ошибках. Конечно, мы не обвиняем в неудаче только действия арбитров. Но сначала при счёте 2:2 помешали пробить через себя Максиму Войтку, что в пляжном футболе запрещено, и итальянцы сразу вышли вперёд. Потом защитник выбил мяч с пустых ворот, и снова судьи не отреагировали. А под конец дали вторую жёлтую карточку Самойленко – при том, что его фол не тянул на предупреждение. Ну это уже слишком. Мы даже имели небольшой разговор с арбитрами.

Несмотря на это, подчеркну, в целом игрой и самоотдачей ребят мы довольны. Задача выхода в Суперфинал выполнена, и это самое главное. До этих соревнований осталось чуть больше месяца – так что будем готовиться.

Сейчас наши игроки будут участвовать в чемпионатах Киева и Украины, которые пройдут в ближайшие недели. То есть ребята будут работать в клубах, и мы особенно подчеркнули необходимость готовиться с прицелом на выступление в сборной. А уже непосредственно перед Суперфиналом планируем провести учебно-тренировочный сбор в Киеве.

Что касается состава, то кардинальных изменений в нём уже не будет. Есть некоторые объективные и субъективные причины того, что на эту поездку в Молдову не смогли собраться все, на кого мы рассчитывали. Надеюсь, что они смогут принять участие в Суперфинале. Так что изменения, если и будут, то лишь по нескольким игрокам», – сказал Костенко.

Напомним, Суперфинал Евролиги-2025 пройдёт с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

По теме:
Пляжный футбол. Украина уступила Италии в матче за лидерство в группе
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу стартовала с победы над Францией
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
