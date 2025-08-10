Марко САПУГА: «Хочу поблагодарить врачей»

Полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:5) в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Очень рад вернуться на поле. Хочу поблагодарить врачей, которые долгое время помогали мне с восстановлением. Я только 3-4 недели назад начал тренироваться в общей группе, поэтому нужно еще время, чтобы набрать оптимальную форму. Сейчас я постепенно получаю игровое время и надеюсь, что скоро буду в хорошей форме.

Перед игрой я общался с главным тренером, настраивался на этот матч, хотел помочь команде. К сожалению, этот поединок был неудачным для нас, но это хороший урок для каждого в коллективе. Нельзя так играть и допускать такие ошибки, особенно как в первых трех голах. Надеюсь, все сделают правильные выводы, мы станем сильнее и будем двигаться дальше».