Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арока одержала победу над АВС в первом туре португальской лиги
Чемпионат Португалии
Арока
09.08.2025 22:30 – FT 3 : 1
АВС
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
10 августа 2025, 02:21 | Обновлено 10 августа 2025, 02:35
10
0

Арока одержала победу над АВС в первом туре португальской лиги

В субботу было сыграно два матча

10 августа 2025, 02:21 | Обновлено 10 августа 2025, 02:35
10
0
Арока одержала победу над АВС в первом туре португальской лиги
fcarouca_oficial

9 августа в чемпионате Португалии состоялись два матча первого тура.

«Арока» одержала домашнюю победу над командой АВС – 3:1. Хозяева уверенно начали игру, открыв счет уже на 8-й минуте. Во втором тайме «Арока» забила еще дважды, а в конце встречи пропустила один мяч.

«Насьональ» дома уступил «Жил Висенте». Хотя хозяева больше атаковали и наносили удары по воротам, гости оказались значительно эффективнее в реализации моментов, поэтому матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Жил-Висенте».

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Арока – АВС – 3:1

Голы: Трецца, 8, 62, Джуара, 54, – да Силва, 90

Насьональ – Жил Висенте – 2:0

Голы: Пабло, 35, Эстевес, 45+2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нене (АВС).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Тресса (Арока).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Наис Джуахра (Арока).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Тресса (Арока).
По теме:
Список самых дорогих игроков португальской и нидерландской лиг
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом против Наполи. Крапивцов отыграл на ноль
Последние вне топ-5. Каким будет сезон 25/26 в португальской Примейре-лиге
Арока AVS Насьонал Фуншал Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09 августа 2025, 07:35 1
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»

«Железный Майк» – о Холифилде

Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Футбол | 10 августа 2025, 00:26 0
Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться

Турецкий клуб интересуется Артемом

У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
Футбол | 09.08.2025, 21:26
У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09.08.2025, 09:59
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09.08.2025, 19:22
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем