Арока одержала победу над АВС в первом туре португальской лиги
В субботу было сыграно два матча
9 августа в чемпионате Португалии состоялись два матча первого тура.
«Арока» одержала домашнюю победу над командой АВС – 3:1. Хозяева уверенно начали игру, открыв счет уже на 8-й минуте. Во втором тайме «Арока» забила еще дважды, а в конце встречи пропустила один мяч.
«Насьональ» дома уступил «Жил Висенте». Хотя хозяева больше атаковали и наносили удары по воротам, гости оказались значительно эффективнее в реализации моментов, поэтому матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Жил-Висенте».
Чемпионат Португалии. 1-й тур
Арока – АВС – 3:1
Голы: Трецца, 8, 62, Джуара, 54, – да Силва, 90
Насьональ – Жил Висенте – 2:0
Голы: Пабло, 35, Эстевес, 45+2
События матча
