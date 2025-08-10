Арока одержала победу над АВС в первом туре португальской лиги

9 августа в чемпионате Португалии состоялись два матча первого тура.

«Арока» одержала домашнюю победу над командой АВС – 3:1. Хозяева уверенно начали игру, открыв счет уже на 8-й минуте. Во втором тайме «Арока» забила еще дважды, а в конце встречи пропустила один мяч.

«Насьональ» дома уступил «Жил Висенте». Хотя хозяева больше атаковали и наносили удары по воротам, гости оказались значительно эффективнее в реализации моментов, поэтому матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Жил-Висенте».

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Арока – АВС – 3:1

Голы: Трецца, 8, 62, Джуара, 54, – да Силва, 90

Насьональ – Жил Висенте – 2:0

Голы: Пабло, 35, Эстевес, 45+2