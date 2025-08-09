Защитник Карпат перенес операцию в Киеве
Тимур Стецьков вернется в общую группу еще не скоро
Как стало известно Sport.ua, защитнику львовских «Карпат» Тимуру Стецькову в одной из киевских клиник была успешно сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена.
Возвращение в строй Стецькова ожидается перед началом второй части сезона.
По имеющейся информации, в лазарете «Карпат» также находятся игрок национальной сборной Украины Алексей Сыч и игроки молодежной сборной Андрей Булеза и Илья Квасница. Последний после повреждения бедра может начать тренироваться в общей группе уже в конце августа.
Ранее Мирон Маркевич объяснил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году.
