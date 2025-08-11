Известный тренер: «Роналду? После того как он ушел, я выиграл два трофея»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед», который сейчас тренирует леверкузенский «Байер», голландец Эрик тен Хаг высказался о пятикратном обладателе Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду никогда не был проблемой для меня. Все, что было между нами, в прошлом. После этого [ухода Роналду из МЮ] я выиграл два трофея в «Манчестер Юнайтед». Желаю Роналду удачи и всего наилучшего в будущем», — сказал Эрик тен Хаг.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».