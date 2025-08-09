Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ ждет: Забарный не попал в заявку Борнмута на контрольный матч 9 августа
Товарищеские матчи
Борнмут
09.08.2025 13:15 – FT 1 : 1
Реал Сосьедад
Англия
09 августа 2025, 19:50 | Обновлено 09 августа 2025, 19:52
635
0

ПСЖ ждет: Забарный не попал в заявку Борнмута на контрольный матч 9 августа

В субботу вишни проводят спарринг против команды Реал Сосьедад

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

9 августа проходит товарищеский матч между Борнмутом (Англия) и Реалом Сосьедад (Испания).

Команды начали встречу в 19:15 по Киеву. Украинский защитник вишен Илья Забарный не попал в заявку на поединок.

Ожидается, что Илья в ближайшее время станет игроком французского ПСЖ. ПСЖ и Борнмут договорились о всех деталях трансфера украинца, остались юридические формальности.

После этого Илья сразу полетит в Париж, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.

В субботу Борнмут и Реал Сосьедад уже провели один контрольный матч, в котором сыграли резервисты. Та игры завершилась со счетом 1:1.

Товарищеские матчи. 9 августа

  • 13:15. Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:1

Голы: Эванилсон, 9 – Барренечеа, 89

  • 19:15. Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания)

Заявка Борнмута на матч с Реалом Сосьедад (19:15)

товарищеские матчи Борнмут Реал Сосьедад Илья Забарный Эванилсон Андер Барренечеа учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
