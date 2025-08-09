ПСЖ ждет: Забарный не попал в заявку Борнмута на контрольный матч 9 августа
В субботу вишни проводят спарринг против команды Реал Сосьедад
9 августа проходит товарищеский матч между Борнмутом (Англия) и Реалом Сосьедад (Испания).
Команды начали встречу в 19:15 по Киеву. Украинский защитник вишен Илья Забарный не попал в заявку на поединок.
Ожидается, что Илья в ближайшее время станет игроком французского ПСЖ. ПСЖ и Борнмут договорились о всех деталях трансфера украинца, остались юридические формальности.
После этого Илья сразу полетит в Париж, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.
В субботу Борнмут и Реал Сосьедад уже провели один контрольный матч, в котором сыграли резервисты. Та игры завершилась со счетом 1:1.
Товарищеские матчи. 9 августа
- 13:15. Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:1
Голы: Эванилсон, 9 – Барренечеа, 89
- 19:15. Борнмут (Англия) – Реал Сосьедад (Испания)
Заявка Борнмута на матч с Реалом Сосьедад (19:15)
