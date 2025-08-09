Аль-Наср сделал предложение по вингеру Баварии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
09 августа 2025, 17:47
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение по 29-летнему футболисту. Переговоры и с клубом, и с игроком продолжаются.

В прошедшем сезоне Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» ведет переговоры с вингером гранда.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
