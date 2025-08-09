Аль-Наср сделал предложение по вингеру Баварии
Кингсли Коман привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение по 29-летнему футболисту. Переговоры и с клубом, и с игроком продолжаются.
В прошедшем сезоне Кингсли Коман провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» ведет переговоры с вингером гранда.
🚨🇸🇦 Al Nassr have already submitted their first bid for Kingsley Coman, sent on Friday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025
Negotiations underway with Bayern and player side, as exclusively revealed. 🟡🔵 pic.twitter.com/Yzrzjq5nW0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец завершил переход в «ПСЖ»
Команда Шовковского результативно разгрузилась перед ответным матчем в еврокубках