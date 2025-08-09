Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 19:25 | Обновлено 09 августа 2025, 19:38
Без побед и голов. Бартулович оценил старт сезона Металлиста 1925

Тренер харьковчан ждет голов

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Металлист 1925 в матче 2-го тура УПЛ проиграл Кривбассу 0:2. Харьковская команда после двух туров имеет 1 пункт и не забила еще ни одного гола.

— Мы очень расстроены таким счетом, потому что считаю, что команда заслуживала большего. Особенно в первой половине матча у нас были моменты, которые не реализовали, хотя должны были выходить вперед и закрывать этот матч в первом тайме. Однако команда этого не сделала, Кривбасс наказал нас за ошибки, следовательно, итоговый результат на табло.

– Как вы сегодня оцениваете игру вашей команды в обороне?

– Защищается вся команда. При первом голе, после вбрасывания из-за боковой они развернули атаку, Мендоса хорошо сработал и забил гол. Второй мяч, да, ошибка защитников, но я не хочу никого винить, нельзя говорить, что какой-то один игрок ответственен за это поражение. Мы команда, мы вместе выигрываем и проигрываем, понимаете? Точно так, как мы вместе атакуем и защищаемся.

По моему мнению, и атака Металлиста 1925 не была на высоте, много моментов, где с 2-3 метров мяч летел мимо ворот. Это же опытные игроки, почему так?

– Конечно, мы создали эти моменты, но их нужно реализовать. Мы будем над этим работать. У нас нет иного выхода.

Как вы оцениваете игру новичка команды Итодо?

– Это его первый матч. Я считаю, что это очень хороший нападающий, и он нам поможет.

– Мба тоже понравился, он боролся за мяч, но чего не хватило?

– Да, не хватило голов. Нападающий должен забивать голы.

– Калюжный не показал хорошей игры, согласны?

— Не играет один Калюжный или Мба, играет команда. Я считаю, что первая половина матча была очень хороша в нашем исполнении. Даже второй тайм мы начали хорошо, у нас были моменты, но нам не удавалось их реализовать. Нужно работать дальше, многие новые игроки, новый тренерский штаб, все это нужно объединить.

Вы сегодня приехали в «родной» Кривой Рог, что-то отдалось в сердце?

– Мне всегда радостно возвращаться в Кривой Рог и видеть этих людей, с кем я когда-то работал. Всегда рад возвращаться.

Младен Бартулович Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник: ФК Металлист 1925
