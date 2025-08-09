Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарный Рафаэль Надаль во второй раз стал отцом
09 августа 2025, 16:53
Легендарный Рафаэль Надаль во второй раз стал отцом

У Рафы и Мэри Хиски Перелло родился сын – Микель

Легендарный Рафаэль Надаль во второй раз стал отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэри Хиски Перелло и Рафаэль Надаль

В четверг, 7 августа, легендарный 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (Испания) во второй раз стал отцом.

У Рафы и его жены Мэри Хиски Перелло родился сын, которого пара назвала Микель. В субботу, 9 числа, Надаль и Перелло покинули больницу, где проходили роды. Сообщается, что в отличие от рождения первенца, на этот раз Мэри перенесла роды гораздо легче и быстрее.

Надаль и Перелло, у которых родился первенец (Рафаэль) 8 октября 2022 года, начали встречаться, когда ей было 17, а ему – 19 лет.

Надаль завершил профессиональную карьеру еще осенью 2024 года, когда вместе со сборной Испании вылетел в четвертьфинале Кубка Дэвиса от команды Нидерландов. Свой последний поединок Рафа проиграл Ботику ван де Зансхульпу.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
