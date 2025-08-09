Другие новости09 августа 2025, 16:21 | Обновлено 09 августа 2025, 16:22
90
0
Кто доминирует среди номинантов на ЗМ по клубу, лиге и национальности?
9 из 30 претендентов на награду являются игроками «ПСЖ»
09 августа 2025, 16:21 | Обновлено 09 августа 2025, 16:22
90
0
Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».
Если распределить претендентов по клубам, то больше всего игроков в списке имеет «ПСЖ» – 9. На втором месте расположились сразу две команды: «Барселона» и «Ливерпуль», у которых по 4 представителя.
Среди чемпионатов лидером является Лига 1, у которой также 9 игроков (все они выступают за «ПСЖ»). Ближайшим преследователем стала Английская Премьер-лига с 8 номинантами.
По национальности лидируют Франция и Англия, у которых по 4 представителя каждая.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2025, 14:24 0
Игра чемпионата Украины в рамках 2-го тура УПЛ
Футбол | 08 августа 2025, 21:30 1
Украинец окажется в топ-команде Европы
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Теннис | 09.08.2025, 14:35
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
08.08.2025, 00:44 2
09.08.2025, 07:35 1
08.08.2025, 14:33 3
08.08.2025, 07:01 5
07.08.2025, 20:16 11
08.08.2025, 11:16 11
07.08.2025, 23:50