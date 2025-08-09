Кто доминирует среди номинантов на ЗМ по клубу, лиге и национальности?

Недавно France Football объявил 30 претендентов на награду «Золотой мяч».

Если распределить претендентов по клубам, то больше всего игроков в списке имеет «ПСЖ» – 9. На втором месте расположились сразу две команды: «Барселона» и «Ливерпуль», у которых по 4 представителя.

Среди чемпионатов лидером является Лига 1, у которой также 9 игроков (все они выступают за «ПСЖ»). Ближайшим преследователем стала Английская Премьер-лига с 8 номинантами.

По национальности лидируют Франция и Англия, у которых по 4 представителя каждая.