Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Фиорентина
Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по Киеву
В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной».
Встречу примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Фиорентина
Lining up for the @Snapdragon Cup at Old Trafford 🔥— Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025
XI💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/JHLIcdT2Be— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 9, 2025
