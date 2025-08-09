Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Фиорентина
Товарищеские матчи
09 августа 2025, 14:01 |
372
1

Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Фиорентина

Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по Киеву

09 августа 2025, 14:01 |
372
1
Известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Фиорентина
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной».

Встречу примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Фиорентина

По теме:
«Идеальное место». Шешко прокомментировал трансфер в Манчестер Юнайтед
Шешко стал вторым после Холанда в одном интересном бомбардирском рейтинге
Манчестер Юнайтед потратил за один сезон 226 млн евро на игроков атаки
Манчестер Юнайтед Фиорентина товарищеские матчи стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09 августа 2025, 00:21 0
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик

Сергей Лапин сообщил, что боксер хотел бы сразиться в Киеве

Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09 августа 2025, 02:49 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»

Беллью не обращает внимания на габариты

Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
Футбол | 09.08.2025, 14:08
Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 14:35
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
StrikeX
Ретельно до Полісся фіалки готуються )
Ответить
0
Популярные новости
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 106
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем