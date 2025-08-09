Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Беньямин Шешко стал одним из самых дорогих приобретений Манчестер Юнайтед
Англия
09 августа 2025, 13:19
0

Беньямин Шешко стал одним из самых дорогих приобретений Манчестер Юнайтед

За кого «красные дьяволы» отдавали больше денег, чем за словенца?

Беньямин Шешко стал одним из самых дорогих приобретений Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

«Манчестер Юнайтед» проводит очень активную трансферную кампанию этим летом.

Трое из новичков клуба в этом межсезонье входят в топ-10 самых дорогих приобретений за всю историю команды.

Очередным дорогим футболистом стал Беньямин Шешко из РБ «Лейпциг», за которого «МЮ» заплатил ориентировочно 85 млн евро.

Самые дорогие приобретения в истории Манчестер Юнайтед

  • 105,0 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса)
  • 95,0 млн евро – Антони (2022/23, из Аякса)
  • 87,0 млн евро – Гарри Макгвайр (2019/20, из Лестер Сити)
  • 85,0 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии)
  • 85,0 млн евро (с учетом 8,5 млн евро бонусов) – Беньямин Шешко (2025/26, из РБ Лейпциг)
  • 84,7 млн евро – Ромелу Лукаку (2017/18, из Эвертона)
  • 77,8 млн евро – Расмус Гойлунд (2023/24, из Аталанты)
  • 75,0 млн евро – Анхель Ди Мария (2014/15, из Реала)
  • 75,0 млн евро – Брайан Мбемо (2025/26, из Брентфорда)
  • 74,2 млн евро – Матеус Кунья (2025/26, из Вулверхэмптона)
Манчестер Юнайтед трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Беньямин Шешко
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
