Беньямин Шешко стал одним из самых дорогих приобретений Манчестер Юнайтед
За кого «красные дьяволы» отдавали больше денег, чем за словенца?
«Манчестер Юнайтед» проводит очень активную трансферную кампанию этим летом.
Трое из новичков клуба в этом межсезонье входят в топ-10 самых дорогих приобретений за всю историю команды.
Очередным дорогим футболистом стал Беньямин Шешко из РБ «Лейпциг», за которого «МЮ» заплатил ориентировочно 85 млн евро.
Самые дорогие приобретения в истории Манчестер Юнайтед
- 105,0 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса)
- 95,0 млн евро – Антони (2022/23, из Аякса)
- 87,0 млн евро – Гарри Макгвайр (2019/20, из Лестер Сити)
- 85,0 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии)
- 85,0 млн евро (с учетом 8,5 млн евро бонусов) – Беньямин Шешко (2025/26, из РБ Лейпциг)
- 84,7 млн евро – Ромелу Лукаку (2017/18, из Эвертона)
- 77,8 млн евро – Расмус Гойлунд (2023/24, из Аталанты)
- 75,0 млн евро – Анхель Ди Мария (2014/15, из Реала)
- 75,0 млн евро – Брайан Мбемо (2025/26, из Брентфорда)
- 74,2 млн евро – Матеус Кунья (2025/26, из Вулверхэмптона)
🇸🇮Benjamin Šeško will become Manchester United's joint-fourth most expensive signing, when add-ons are met— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 7, 2025
United will pay RB Leipzig an initial €76.5 million fee plus €8.5m in add-ons, which are understood to be virtually guaranteed 💶 pic.twitter.com/gyEAWe5Now
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беллью не обращает внимания на габариты
Украинец завершил переход в «ПСЖ»