Беньямин Шешко стал одним из самых дорогих приобретений Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» проводит очень активную трансферную кампанию этим летом.

Трое из новичков клуба в этом межсезонье входят в топ-10 самых дорогих приобретений за всю историю команды.

Очередным дорогим футболистом стал Беньямин Шешко из РБ «Лейпциг», за которого «МЮ» заплатил ориентировочно 85 млн евро.

Самые дорогие приобретения в истории Манчестер Юнайтед

105,0 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса)

95,0 млн евро – Антони (2022/23, из Аякса)

87,0 млн евро – Гарри Макгвайр (2019/20, из Лестер Сити)

85,0 млн евро – Джейдон Санчо (2021/22, из Боруссии)

85,0 млн евро (с учетом 8,5 млн евро бонусов) – Беньямин Шешко (2025/26, из РБ Лейпциг)

84,7 млн евро – Ромелу Лукаку (2017/18, из Эвертона)

77,8 млн евро – Расмус Гойлунд (2023/24, из Аталанты)

75,0 млн евро – Анхель Ди Мария (2014/15, из Реала)

75,0 млн евро – Брайан Мбемо (2025/26, из Брентфорда)

74,2 млн евро – Матеус Кунья (2025/26, из Вулверхэмптона)