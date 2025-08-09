Жиньяк стал четвертым французским бомбардиром в истории. Кто впереди?
Знаменитый 39-летний форвард забил свой первый гол в новом сезоне
В матче 4-го тура чемпионата Мексики «Тигрес» дома победил «Пуэблу» со счетом 7:0.
В этом матче свой первый гол в сезоне забил 39-летний французский форвард Андре-Пьер Жиньяк.
Для нападающего этот гол стал знаковым. Жиньяк имеет теперь 365 голов в карьере, что позволило ему выйти на четвертое место в списке лучших французских бомбардиров в истории. Больше Жиньяка забили только Карим Бензема (498), Тьерри Анри (411) и Килиан Мбаппе (377).
Лучшие французские бомбардиры за всю историю
- 498 – Карим Бензема
- 411 – Тьерри Анри
- 377 – Килиан Мбаппе
- 365 – Андре-Пьер Жиньяк
- 364 – Роже Куртуа
- 361 – Бафетемби Гомис
- 355 – Мишель Платини
- 348 – Жан-Пьер Папен
