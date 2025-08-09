Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 13:04 | Обновлено 09 августа 2025, 13:05
Жиньяк стал четвертым французским бомбардиром в истории. Кто впереди?

Знаменитый 39-летний форвард забил свой первый гол в новом сезоне

Жиньяк стал четвертым французским бомбардиром в истории. Кто впереди?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре-Пьер Жиньяк

В матче 4-го тура чемпионата Мексики «Тигрес» дома победил «Пуэблу» со счетом 7:0.

В этом матче свой первый гол в сезоне забил 39-летний французский форвард Андре-Пьер Жиньяк.

Для нападающего этот гол стал знаковым. Жиньяк имеет теперь 365 голов в карьере, что позволило ему выйти на четвертое место в списке лучших французских бомбардиров в истории. Больше Жиньяка забили только Карим Бензема (498), Тьерри Анри (411) и Килиан Мбаппе (377).

Лучшие французские бомбардиры за всю историю

  1. 498 – Карим Бензема
  2. 411 – Тьерри Анри
  3. 377 – Килиан Мбаппе
  4. 365 – Андре-Пьер Жиньяк
  5. 364 – Роже Куртуа
  6. 361 – Бафетемби Гомис
  7. 355 – Мишель Платини
  8. 348 – Жан-Пьер Папен
Тьерри Анри Карим Бензема чемпионат Мексики по футболу статистика Андре-Пьер Жиньяк УАНЛ Тигрес Килиан Мбаппе Пуэбла
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
