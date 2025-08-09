Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 14:08 |
1560
2

Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру

Руслан Степанюк таки завершит профессиональную карьеру

НК Верес. Руслан Степанюк

Украинский форвард Руслан Степанюк, предметный интерес к которому проявляли ряд клубов Украинской Премьер-лиги, принял важное решение по дальнейшей карьере.

Как стало известно Sport.ua, ветеран решил завершить профессиональную карьеру. Причиной такого решения стали личные причины футболиста, о которых неизвестно.

В составе Вереса нападающий в прошлом сезоне сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Украины, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. Отличился 6 забитыми мячами и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев хотел видеть Руслана Степанюка в расположении «фиолетовых».

По теме:
Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»
Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ
Результат превыше всего. Полтава минимально победила Верес
Руслан Степанюк Верес Ровно завершение карьеры
Олег Вахоцкий
Burevestnik
та шо ж таке...
щось рано вирішив зав'язати грати, лише 33 роки.
в такому чемпі можна грати до 37-39 років.
Ярмоленку в жовтні буде 36 і має намір дограти до наступного літа.
мабуть якийсь внутрішній клубний або позафутбольний конфлікт...
Ответить
+2
pricolist
Зірковий ветеран 
Ответить
+2
