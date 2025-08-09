Звездный ветеран УПЛ решил завершить карьеру

Украинский форвард Руслан Степанюк, предметный интерес к которому проявляли ряд клубов Украинской Премьер-лиги, принял важное решение по дальнейшей карьере.

Как стало известно Sport.ua, ветеран решил завершить профессиональную карьеру. Причиной такого решения стали личные причины футболиста, о которых неизвестно.

В составе Вереса нападающий в прошлом сезоне сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Украины, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. Отличился 6 забитыми мячами и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев хотел видеть Руслана Степанюка в расположении «фиолетовых».