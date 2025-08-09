Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер ЛНЗ объяснил причины провала в УПЛ: «Много легионеров...»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 11:08 |
423
0

Экс-голкипер ЛНЗ объяснил причины провала в УПЛ: «Много легионеров...»

Евгений Кучеренко считает, что легионеры не всегда вели себя должным образом

09 августа 2025, 11:08 |
423
0
Экс-голкипер ЛНЗ объяснил причины провала в УПЛ: «Много легионеров...»
ФК ЛНЗ. Евгений Кучеренко

Бывший голкипер черкасского ЛНЗ Евгений Кучеренко объяснил, почему «фиолетовые» провалили прошлый сезон Украинской Премьер-лиги. Футболист считает, что в расположении черкасского клуба было много легионеров.

– Последние полтора сезона ты провел в ЛНЗ. Что не сложилось в предыдущей кампании?

– На мой взгляд, большая экспансия легионеров, которая не увезла жить под обстрелами, что могло влиять на их отношение к футболу. Очень много факторов сошлось не в нашу сторону.

Где бы я ни играл за пределами Украины, легионер должен с двойной самоотдачей работать, а у нас к ним отношение несколько отличается и где-то идет в минус.

– В каденцию Олега Дулуба это дало другой результат...

– Большая роль была Тилля, который был коммуникатором между украинцами и легионерами. Так же в команде был Денис Викторович [Олейник], который мог набрасывать, когда кто-то недорабатывал. Олейник закончил с футболом, а эту нишу никто на себя не взял. Что-то вроде теплой ванны.

– Футболисты могли убедить руководство покинуть Дулуба?

– Последнее слово было за руководством ЛНЗ.

– Как бы ты описал 1,5 сезона в Черкассах?

– Меня набрал Андрей Александрович Дикань, который хотел со мной поработать. Хороший, динамично развивающийся проект. Сначала я немного играл, а уже прошлый сезон почти весь провел в основе. На меня обратили внимание в Данди, ЛНЗ получил за меня деньги. Я всегда буду благодарен ЛНЗ за это время, особенно Черкассам, где я встретил свою жену, – сказал Кучеренко.

По теме:
Кривбасс и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч второго тура
Дебютант Руха: Ярмоленко – легенда футбола. Это мой кумир»
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Евгений Кучеренко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 08 августа 2025, 14:33 3
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26

«IRON» уверенно победил «Новоукраинку»

Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 15:53 55
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Илья продолжит карьеру в Париже

Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 11:33
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Почему Саудовская Аравия стала магнитом для молодых талантов из Франции
Футбол | 09.08.2025, 09:59
Почему Саудовская Аравия стала магнитом для молодых талантов из Франции
Почему Саудовская Аравия стала магнитом для молодых талантов из Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем