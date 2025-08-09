Экс-голкипер ЛНЗ объяснил причины провала в УПЛ: «Много легионеров...»

Бывший голкипер черкасского ЛНЗ Евгений Кучеренко объяснил, почему «фиолетовые» провалили прошлый сезон Украинской Премьер-лиги. Футболист считает, что в расположении черкасского клуба было много легионеров.

– Последние полтора сезона ты провел в ЛНЗ. Что не сложилось в предыдущей кампании?

– На мой взгляд, большая экспансия легионеров, которая не увезла жить под обстрелами, что могло влиять на их отношение к футболу. Очень много факторов сошлось не в нашу сторону.

Где бы я ни играл за пределами Украины, легионер должен с двойной самоотдачей работать, а у нас к ним отношение несколько отличается и где-то идет в минус.

– В каденцию Олега Дулуба это дало другой результат...

– Большая роль была Тилля, который был коммуникатором между украинцами и легионерами. Так же в команде был Денис Викторович [Олейник], который мог набрасывать, когда кто-то недорабатывал. Олейник закончил с футболом, а эту нишу никто на себя не взял. Что-то вроде теплой ванны.

– Футболисты могли убедить руководство покинуть Дулуба?

– Последнее слово было за руководством ЛНЗ.

– Как бы ты описал 1,5 сезона в Черкассах?

– Меня набрал Андрей Александрович Дикань, который хотел со мной поработать. Хороший, динамично развивающийся проект. Сначала я немного играл, а уже прошлый сезон почти весь провел в основе. На меня обратили внимание в Данди, ЛНЗ получил за меня деньги. Я всегда буду благодарен ЛНЗ за это время, особенно Черкассам, где я встретил свою жену, – сказал Кучеренко.