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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 23:32 | Обновлено 04 августа 2025, 23:33
539
2

Экс-игрок Зари и Черноморца, принадлежащий Шахтеру, заинтересовал ЛНЗ

Иван Петряк может восстановить профессиональную карьеру в родном крае

04 августа 2025, 23:32 | Обновлено 04 августа 2025, 23:33
539
2
Экс-игрок Зари и Черноморца, принадлежащий Шахтеру, заинтересовал ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Опытный полузащитник Иван Петряк может продолжить свою профессиональную карьеру в одном из клубов УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, интерес к нему проявляет черкасский ЛНЗ, который нуждается в усилении в атакующей линии.

Все зависит от готовности 31-летнего футболиста, у которого возникла полугодовалая пауза в карьере. В весенней части сезона-2024/25 Петряк уже не играл в Черноморце, ограничившись выступлениями в его составе только осенью прошлого года.

Интересно, что этот игрок родился в городе Смила Черкасской области, однако вся его профессиональная биография с родным краем не связана.

Известно также, что Иван Петряк входит в список возможных кандидатов одного из дебютантов Премьер-лиги.

Ранее капитан черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился эмоциями после ничейного матча «фиолетовых» против луганской Зари.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Iigor6583
Цей Петряк футболіст такий собі. Пам'ятаю його Ребров взяв в Ференцварош, він там опірився, а коли інший угорський клуб дав йому з/п на кілька форентів більше, він накивав п'ятами від Реброва.
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ivankondrat96
Ну спробувати можна. Раптом станеться диво..
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