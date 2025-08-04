Экс-игрок Зари и Черноморца, принадлежащий Шахтеру, заинтересовал ЛНЗ

Опытный полузащитник Иван Петряк может продолжить свою профессиональную карьеру в одном из клубов УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, интерес к нему проявляет черкасский ЛНЗ, который нуждается в усилении в атакующей линии.

Все зависит от готовности 31-летнего футболиста, у которого возникла полугодовалая пауза в карьере. В весенней части сезона-2024/25 Петряк уже не играл в Черноморце, ограничившись выступлениями в его составе только осенью прошлого года.

Интересно, что этот игрок родился в городе Смила Черкасской области, однако вся его профессиональная биография с родным краем не связана.

Известно также, что Иван Петряк входит в список возможных кандидатов одного из дебютантов Премьер-лиги.

Ранее капитан черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился эмоциями после ничейного матча «фиолетовых» против луганской Зари.