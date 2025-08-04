Экс-игрок Зари и Черноморца, принадлежащий Шахтеру, заинтересовал ЛНЗ
Иван Петряк может восстановить профессиональную карьеру в родном крае
Опытный полузащитник Иван Петряк может продолжить свою профессиональную карьеру в одном из клубов УПЛ.
Как стало известно Sport.ua, интерес к нему проявляет черкасский ЛНЗ, который нуждается в усилении в атакующей линии.
Все зависит от готовности 31-летнего футболиста, у которого возникла полугодовалая пауза в карьере. В весенней части сезона-2024/25 Петряк уже не играл в Черноморце, ограничившись выступлениями в его составе только осенью прошлого года.
Интересно, что этот игрок родился в городе Смила Черкасской области, однако вся его профессиональная биография с родным краем не связана.
Известно также, что Иван Петряк входит в список возможных кандидатов одного из дебютантов Премьер-лиги.
Ранее капитан черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился эмоциями после ничейного матча «фиолетовых» против луганской Зари.
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