Обладатель ЛЧ и девятикратный чемпион Германии перейдет в Аль-Наср в 29 лет
Кингсли Коман принял решение перебраться в чемпионат Саудовской Аравии
Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср», который предложил огромные деньги, чтобы убедить француза покинуть мюнхенский клуб.
По информации источника, Коман принял решение перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где станет одноклубником звездного португальца Криштиану Роналду.
Стороны провели успешные переговоры, и в ближайшее время обсудят все детали потенциального трансфера. Кингсли получит контракт до июня 2028 года.
Коман в свои 29 лет выиграл 21 титул в составе «Баварии», четыре с ПСЖ, три – в «Ювентусе». Со сборной Францией стал победителем Лиги наций, завоевал серебро чемпионатов мира и Европы.
Kingsley #Coman is getting closer to #AlNassr from #BayernMunich. Offered a contract until 2028 with a huge salary to convince the french winger to join Saudi Club. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 8 августа на Sport.ua
«Волки» предложили футболиста «Милану» и «Ювентусу»