Обладатель ЛЧ и девятикратный чемпион Германии перейдет в Аль-Наср в 29 лет

Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср», который предложил огромные деньги, чтобы убедить француза покинуть мюнхенский клуб.

По информации источника, Коман принял решение перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где станет одноклубником звездного португальца Криштиану Роналду.

Стороны провели успешные переговоры, и в ближайшее время обсудят все детали потенциального трансфера. Кингсли получит контракт до июня 2028 года.

Коман в свои 29 лет выиграл 21 титул в составе «Баварии», четыре с ПСЖ, три – в «Ювентусе». Со сборной Францией стал победителем Лиги наций, завоевал серебро чемпионатов мира и Европы.