Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обладатель ЛЧ и девятикратный чемпион Германии перейдет в Аль-Наср в 29 лет
Германия
09 августа 2025, 10:52 |
611
0

Обладатель ЛЧ и девятикратный чемпион Германии перейдет в Аль-Наср в 29 лет

Кингсли Коман принял решение перебраться в чемпионат Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср», который предложил огромные деньги, чтобы убедить француза покинуть мюнхенский клуб.

По информации источника, Коман принял решение перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где станет одноклубником звездного португальца Криштиану Роналду.

Стороны провели успешные переговоры, и в ближайшее время обсудят все детали потенциального трансфера. Кингсли получит контракт до июня 2028 года.

Коман в свои 29 лет выиграл 21 титул в составе «Баварии», четыре с ПСЖ, три – в «Ювентусе». Со сборной Францией стал победителем Лиги наций, завоевал серебро чемпионатов мира и Европы.

Бавария чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Кингсли Коман Николо Скира трансферы трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: Николо Скира
