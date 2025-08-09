ОФИЦИАЛЬНО. Миллиард евро отступных. Реал продлил контракт с форвардом

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия договорился о продлении сотрудничества с испанской командой – об этом сообщили на официальном сайте «сливочных».

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2030 года, а в контракте будет прописана клаусула в размере один миллиард евро.

Гарсия присоединился к «Реалу» в 2014 году, когда ему было 10 лет, и провел в молодежной системе клуба десять сезонов. В основном составе дебютировал в ноябре 2023 года. На клубном чемпионате мира в США стал лучшим бомбардиром турнира и был включен в сборную лучших игроков ФИФА.

В прошлом сезоне испанец провел всего три матча за первую команду в чемпионате (один гол), но стал лидером «Кастильи», в составе которой забил 25 голов в 36 поединках.