  4. ОФИЦИАЛЬНО. Миллиард евро отступных. Реал продлил контракт с форвардом
Испания
ОФИЦИАЛЬНО. Миллиард евро отступных. Реал продлил контракт с форвардом

Гонсало Гарсия договорился о новом сотрудничестве с мадридским клубом до 2030 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия договорился о продлении сотрудничества с испанской командой – об этом сообщили на официальном сайте «сливочных».

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2030 года, а в контракте будет прописана клаусула в размере один миллиард евро.

Гарсия присоединился к «Реалу» в 2014 году, когда ему было 10 лет, и провел в молодежной системе клуба десять сезонов. В основном составе дебютировал в ноябре 2023 года. На клубном чемпионате мира в США стал лучшим бомбардиром турнира и был включен в сборную лучших игроков ФИФА.

В прошлом сезоне испанец провел всего три матча за первую команду в чемпионате (один гол), но стал лидером «Кастильи», в составе которой забил 25 голов в 36 поединках.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Гонсало Гарсия продление контракта
Николай Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
