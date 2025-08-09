Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 08:51 |
Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

09 августа 2025, 08:51 |
Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»
НК Верес. Игорь Тимченко

Тренер СК «Полтава» Игорь Тимченко поделился эмоциями после победы своей команды над ровенским «Вересом» (1:0) во втором туре Украинской Премьер-лиги.

– Играли с очень хорошей командой. Вереск много сезонов демонстрирует хорошие результаты. Конечно нам было непросто сегодня. Мы не очень удачно начали матч, а второй тайм был очень напряженным. Полагаю, мы заслуженно победили.

Очень приятно, что болельщики из Кропивницкого пришли поддержать нашу команду. Так сложилось, что в Полтаве нас не захотели видеть, а в Кропивницком нам подставили плечо. Поэтому мы очень благодарны.

Пауза на воздушную тревогу пошла нам на пользу. У нас нет сейчас нужной глубины склада. Вереск освежил игру заменами. У них есть возможность брать футболистов на высокие зарплаты даже покупать их за деньги. У нас нет такой возможности. Мы клуб маленький, но гордый. Мы делаем ставку на молодежь. И молодежи нужно время.

Относительно качества газона – я с тех времен, когда играли на снегу, на песке и на таких полях, где сейчас бы современные футболисты и не вышли играть. Поэтому, мне кажется, газон сегодня был нормального качества. Он не был очень хороший уровень, он не был очень плох. Среднего качества. Две команды были в равных условиях. Поэтому жаловаться на газон я бы не стал, – сказал коуч.

На нашем сайте доступен обзор матча «Полтава» – «Верес», в котором «волки» не смогли обыграть дебютанта УПЛ

По теме:
Капитан Руха объяснил разгромное поражение от Динамо
Легионер-полузащитник покинет клуб УПЛ из-за конфликта с главным тренером
Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ
Верес Ровно Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава - Верес
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
