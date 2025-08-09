Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»

Тренер СК «Полтава» Игорь Тимченко поделился эмоциями после победы своей команды над ровенским «Вересом» (1:0) во втором туре Украинской Премьер-лиги.

– Играли с очень хорошей командой. Вереск много сезонов демонстрирует хорошие результаты. Конечно нам было непросто сегодня. Мы не очень удачно начали матч, а второй тайм был очень напряженным. Полагаю, мы заслуженно победили.

Очень приятно, что болельщики из Кропивницкого пришли поддержать нашу команду. Так сложилось, что в Полтаве нас не захотели видеть, а в Кропивницком нам подставили плечо. Поэтому мы очень благодарны.

Пауза на воздушную тревогу пошла нам на пользу. У нас нет сейчас нужной глубины склада. Вереск освежил игру заменами. У них есть возможность брать футболистов на высокие зарплаты даже покупать их за деньги. У нас нет такой возможности. Мы клуб маленький, но гордый. Мы делаем ставку на молодежь. И молодежи нужно время.

Относительно качества газона – я с тех времен, когда играли на снегу, на песке и на таких полях, где сейчас бы современные футболисты и не вышли играть. Поэтому, мне кажется, газон сегодня был нормального качества. Он не был очень хороший уровень, он не был очень плох. Среднего качества. Две команды были в равных условиях. Поэтому жаловаться на газон я бы не стал, – сказал коуч.

