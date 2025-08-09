Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 08:08 | Обновлено 09 августа 2025, 08:49
Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после матча своей команды против СК «Полтава», где «волки» минимально уступили (0:1).

– Нужно больше работать над реализацией. Монотонно работать на тренировках. Другой формулы нет. Я глубоко в этом убежден.

Сегодня мы снова играли в такое неприятное время суток, в жару. Поэтому интенсивность игры в исполнении обеих команд была невысокой. Футболисты – это живые люди. Они просто не могут давать высокий темп, когда на улице под 30 градусов и это третий час дня. Даже на скамейке запасных сидеть тяжело.

Опять же мы встречались с Полтавой, которая ориентирована на игру один в один в обороне. Это не так-то просто. Вы же видели состояние газона. При всем уважении, но для уровня УПЛ – это некачественный газон. Я не хочу сейчас искать причину поражения в этом. Но это тоже влияет на интенсивность игры. Обе команды не могли играть в более быстрый и более агрессивный футбол.

Опять же, было несколько моментов, о которых я умолчу. Есть эмоции, но я судейство не комментирую. Поэтому все же промолчу. Для этого есть компетентные органы, которые все это разбирают, анализируют.

Также мы не были готовы сегодня высоко прессинговать соперника весь матч, постоянно давить. Ибо элементарно физически еще не готовы этого делать. Над этим нужно также работать.

Относительно психологического влияния таких результатов на команду – в прошлом году у нас тоже был не очень удачный старт. Первые семь туров мы теряли много очков, затем выровняли ситуацию. Еще раз хочу подчеркнуть – ничего не бывает сразу. Во-вторых, никакой психологической ямы я не вижу. Мы разочарованы. Но это всего лишь отрезок из двух матчей. Команда самоотверженно тренируется, у нас есть хороший коллектив.

Это игра. Сегодня мы проиграли. Неприятно. Значит, должны уже с понедельника работать и еще раз работать. Другой формулы я не знаю. Футбол, мне кажется, справедливый вид спорта. И здесь нужно просто упорно работать, – сказал коуч.

На нашем сайте доступен обзор матча «Полтава» – «Верес», в котором «волки» не смогли обыграть дебютанта УПЛ

Олег Шандрук Верес Ровно Полтава пресс-конференция Полтава - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
