Игорь КОСТЮК: «Динамо выиграло благодаря характеру и самоотдачи»

Наставник юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями от выездной волевой победы своей команды над львовским «Рухом» со счетом 2:1:

– Я ребятам уже сказал, что такие матчи выигрываются благодаря характеру и самоотдаче. Но при этом должна быть холодная голова на конечном этапе. Потому что мы много создавали, но на завершающем этапе не совсем правильно располагались. Жаль, что создали много моментов, но не добегали до своих зон. Туда, где нужно было находиться, и просто подставлять ноги, мы просто не добегали.

Это особенно было заметно в первом тайме. На перерыве внесли коррективы, немного добавили скорости и качества. Игроки, которые вышли на замену, усилили игру и забили во втором тайме. Считаю, мы закономерно победили.

– Сегодня было жарко не только на поле, но и, полагаю, в раздевалке во время перерыва. Что сказали своим подопечным такого, после чего они вообще не отходили от чужих ворот?

– Обратил внимание на то, что в штрафной площади и на флангах нужно было играть агрессивнее, что было и в первом тайме, но во втором футболисты стали еще лучше раскрывать фланги и доставлять мяч в штрафную площадь. Там нужно было просто распоряжаться своими моментами. Обратили внимание на это и на быстрые переходы, чтобы ребята были лучше готовы к контратакам, а не так, как в первом тайме.

– В прошлом сезоне «Динамо» дома выиграло у «Руха» со счетом 10:0, а на выезде 2:1. С тех пор соперник сильно изменился? Было ли вам сложнее в этот раз с ними играть?

– Вы видели, что мы доминировали. Конечно, было сложнее, потому что у нас сейчас только-только формируется коллектив и отрабатываются определенные новые взаимосвязи. «Рух» — хорошая команда с сильными исполнителями, молодыми футболистами. Живо, эмоционально и энергично играют, с большим желанием. Им респект за самоотдачу сегодня. Но, повторюсь, мы доминировали и не имели права терять свои зачетные баллы.

– Казалось, пропущенный мяч был совсем необязательным и нелогичным?

– Это футбол. В той ситуации наши игроки не успели сместиться. Опорные хавы немного задержались, не подстраховали, поэтому и получили атаку в штрафной. Играли по мячу, а не по игрокам, как мы подчеркиваем и на что обращаем внимание. Пропустили мяч, но в футболе не существует команд, которые бы не пропускали голы. Я рад, что это повлияло положительно и добавило игрокам большего стимула, чтобы вырвать эту победу.

– Команда обновляется, но уже видно, что у нее есть характер, ведь сегодня вы одержали первую в сезоне волевую победу.

– Да, ребята терпят, я им сказал, что это нужно. Благодаря такой самоотдаче к нам приходят победы и рост. Они растут и лучше понимают, с какой самоотдачей и на каких скоростях нужно работать.

– Постепенно получают игровое время футболисты, которые имели его меньше в прошлом сезоне. Гродзинский, Рыбак, Дегтярь.

– Гродзинский играл за команду ребят 2008 года рождения, но сегодня мы использовали его как форварда. Он еще может играть на фланге. Я уже говорил, что если в том году эти ребята сидели в запасе и находились за спиной у других, выходя на поле на считанные минуты, то сегодня они должны быть игроками основного состава, костяком и вести за собой молодых.

– Какая ситуация с Кремчанином? Правда ли, что он вернулся с просмотра в «Зоре» и сейчас тренируется с «Динамо» U19? Какова его дальнейшая судьба?

– Сейчас он тренируется с нами и находится в поисках новой команды. Я думаю, что у такого качественного футболиста, который стал лучшим форвардом, бомбардиром в прошлом сезоне, есть все необходимые качества, чтобы играть в клубах Премьер-лиги. Но надо верить в игрока и доверять ему, тогда он будет играть. Повторюсь, то, что он качественный игрок, Дмитрий доказал тем, что стал лучшим бомбардиром юношеского первенства прошлого сезона.

– Следующий матч будет уже третьим подряд, который команда проведет на выезде, в основном, на Западной Украине. Есть ли у вас с этим какие-то трудности?

– Нет, это ни на что не влияет. Мы готовы играть как на выезде, так и дома. Никакой разницы нет, нужно играть. Хорошо, что мы проводим такие матчи и одерживаем сложные победы. Когда мы играем на выезде, не на своем родном стадионе, это закаляет наш дух.

С осени у нас будут поединки Юношеской Лиги УЕФА. Пока ждем, как выступит первая команда «Динамо», чтобы узнать, пойдем ли мы по «Пути чемпионов» или будем играть в группе. Надеемся, что первая команда достигнет успеха, пройдет квалификацию и тоже выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому, повторюсь, для нас нет никакой разницы, играть дома или на выезде.