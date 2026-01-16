Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Хочу новый вызов». Тренер клуба АПЛ подтвердил свой уход
16 января 2026, 16:18 | Обновлено 16 января 2026, 16:19
Оливер Гласнер летом попрощается с «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Австрийский специалист Оливер Гласнер покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» по окончанию сезона.

«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу новый вызов», – заявил 52-летний коуч.

Соглашение между Гласнером и «Кристал Пэлас» истекает летом 2026 года. Австриец возглавил команду в феврале 2024 года и принес клубу первые трофеи в его истории – Кубок и Суперкубок Англии.

После 21 тура Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» набрал 28 баллов и расположился на 13-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Кристал Пэлас» станет игроком «Манчестер Сити».

