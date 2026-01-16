«Хочу новый вызов». Тренер клуба АПЛ подтвердил свой уход

Австрийский специалист Оливер Гласнер покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» по окончанию сезона.

«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу новый вызов», – заявил 52-летний коуч.

Соглашение между Гласнером и «Кристал Пэлас» истекает летом 2026 года. Австриец возглавил команду в феврале 2024 года и принес клубу первые трофеи в его истории – Кубок и Суперкубок Англии.

После 21 тура Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» набрал 28 баллов и расположился на 13-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Кристал Пэлас» станет игроком «Манчестер Сити».