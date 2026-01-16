«Хочу новый вызов». Тренер клуба АПЛ подтвердил свой уход
Оливер Гласнер летом попрощается с «Кристал Пэлас»
Австрийский специалист Оливер Гласнер покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» по окончанию сезона.
«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу новый вызов», – заявил 52-летний коуч.
Соглашение между Гласнером и «Кристал Пэлас» истекает летом 2026 года. Австриец возглавил команду в феврале 2024 года и принес клубу первые трофеи в его истории – Кубок и Суперкубок Англии.
После 21 тура Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» набрал 28 баллов и расположился на 13-й позиции.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Кристал Пэлас» станет игроком «Манчестер Сити».
