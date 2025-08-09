Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Поединок 1/64 финала состоится 9 августа и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву
9 августа, во втором круге турнира в Цинциннати, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 27) и Татьяна Мария (WTA 41).
Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Марта Костюк
Украинская спортсменка неплохо смотрелась на последнем турнире в Торонто, где уступила в четвертьфинале Рыбакиной. Стоит отметить, что в упомянутом матче Костюк снялась с матча при счете 1:6, 1:2. Разница была не такой явной на корте, как в счете, но видимо, Марта действительно не могла играть в полную силу, были проблемы с запястьем.
Пока теннисистка не может выдать такой турнир, где зайдет дальше четвертьфинала. Местами Костюк показывает отличный теннис, есть характер, в том же Торонто она выиграла три матча, отдавав при этом первую партию. Если со здоровьем не будет проблем, Марта может выдать хороший турнир, только нужна стабильность, которой не хватает в этом сезоне.
Татьяна Мария
Буквально 8 августа немецкая спортсменка отпраздновала свой 41 день рождения, многие в этом возрасте давно на пенсии, но Мария не завязывает с теннисом. В этом сезоне немка даже выиграла турнир ITF в Индии, что не существенно, а затем в Лондоне стала сенсационной чемпионкой травяного пятисотника. На упомянутом выигранном турнире Мария начала с квалификации, а потом в основной сетке прошла таких сильных соперниц как: Лейла Фернадес, Каролина Мухова, Елена Рыбакина, Мэдисон Киз, а в финале одолела Аманду Анисимову.
В Цинциннати спортсменка начала с уверенной победы над квалифайером, американкой Уитни Осигве – 6:2, 6:3. Перед этим турниром у немки была серия из четырех поражений кряду.
Личные встречи
Спортсменки играли между собой всего раз, год назад в Торонто, тогда Костюк легко выиграла меньше, чем за час – 6:0, 6:2.
Прогноз на матч
На бумаге украинка котируется фаворитом, Марта выше в рейтинге и младше на целых 15 лет. Конечно, в Лондоне немка удивила, но годы берут свое, угнаться за молодыми и амбициозными тяжело.
18:00
