9 августа, во втором круге турнира в Цинциннати, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 27) и Татьяна Мария (WTA 41).

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка неплохо смотрелась на последнем турнире в Торонто, где уступила в четвертьфинале Рыбакиной. Стоит отметить, что в упомянутом матче Костюк снялась с матча при счете 1:6, 1:2. Разница была не такой явной на корте, как в счете, но видимо, Марта действительно не могла играть в полную силу, были проблемы с запястьем.

Пока теннисистка не может выдать такой турнир, где зайдет дальше четвертьфинала. Местами Костюк показывает отличный теннис, есть характер, в том же Торонто она выиграла три матча, отдавав при этом первую партию. Если со здоровьем не будет проблем, Марта может выдать хороший турнир, только нужна стабильность, которой не хватает в этом сезоне.

Татьяна Мария

Буквально 8 августа немецкая спортсменка отпраздновала свой 41 день рождения, многие в этом возрасте давно на пенсии, но Мария не завязывает с теннисом. В этом сезоне немка даже выиграла турнир ITF в Индии, что не существенно, а затем в Лондоне стала сенсационной чемпионкой травяного пятисотника. На упомянутом выигранном турнире Мария начала с квалификации, а потом в основной сетке прошла таких сильных соперниц как: Лейла Фернадес, Каролина Мухова, Елена Рыбакина, Мэдисон Киз, а в финале одолела Аманду Анисимову.

В Цинциннати спортсменка начала с уверенной победы над квалифайером, американкой Уитни Осигве – 6:2, 6:3. Перед этим турниром у немки была серия из четырех поражений кряду.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, год назад в Торонто, тогда Костюк легко выиграла меньше, чем за час – 6:0, 6:2.

Прогноз на матч

На бумаге украинка котируется фаворитом, Марта выше в рейтинге и младше на целых 15 лет. Конечно, в Лондоне немка удивила, но годы берут свое, угнаться за молодыми и амбициозными тяжело.

Главное преимущество Марии в том, что на нее точно не давит результат. Я думаю, Костюк будет владеть преимуществом в этом матче, поставлю на ее победу с форой -4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.81.