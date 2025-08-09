Тарас МИХАВКО: «За Динамо готов играть хоть каждых два дня»

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями от выездной победы над «Рухом» (5:1) во 2-м туре УПЛ.

– После непростого матча в Лиге чемпионов ты снова вышел в стартовом составе. Насколько легко было играть тебе во Львове?

– Не могу сказать, что легко, но каждый из нас готов выходить на поле. Мне тренерский штаб сказал, что я готовлюсь и играю, поэтому я не мог сказать, что у меня где-то нет сил – я всегда готов. Где-то, конечно, дорога возможно изматывает и забирает силы. Но, повторюсь, выступая за «Динамо», я бы играл хоть каждые два дня. Поэтому ничего страшного, восстанавливаемся и готовимся к очень важному матчу.

– Когда Александр Шовковский сказал, что другие ребята отдыхают, а ты играешь, ты удивился?

– Не то чтобы удивился. У нас нет такого, что он говорит, кто отдыхает за два-три дня до игры. Просто в день игры сказал, что такой-то состав, это его решение и мы все поддерживаем его. Так что для меня это не проблема.

– Ты продолжил свою результативную серию – забил сначала в еврокубке, сейчас забил в чемпионате Украины. Расскажи, пожалуйста, это что-то новое для тебя? Теперь ты защитник, который забивает, или просто много работал на тренировках?

– Конечно, я рад, потому что, я думаю, вы знаете, в прошлом сезоне мне немного не везло по футбольному. А в этом сезоне, слава Богу, пока всё успешно. И я повторюсь, говорил об этом в других интервью, что для меня не важно, забиваю ли я или кто-то другой – главное, чтобы команда выигрывала.

– В тот момент, когда ты сегодня отметился, тебя пытался опекать высокий нападающий «Руха», но ты так от него убежал. Как этот момент ты вспоминаешь?

– На тренировках мы работаем и играем до конца, где бы я ни находился. Там был такой неприятный отскок, и я просто не выключился, сыграл до конца, и удалось забить.