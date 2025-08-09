Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристиан БИЛОВАР: «Эта победа – большой плюс перед поединком на Кипре»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 03:14 | Обновлено 09 августа 2025, 03:39
Защитник Динамо поделился эмоциями от матча против Руха

ФК Динамо. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился эмоциями после победного выездного матча против «Руха» (5:1) во встрече 2-го тура УПЛ:

– В психологическом плане, конечно, стало легче, потому что после неудачи всегда хочется как можно скорее реабилитироваться, выиграть матч, хорошо себя показать, продемонстрировать качественную игру. Поэтому, безусловно, это нам только в копилку, это большой плюс перед поединком на Кипре.

– Если сегодня анализировать игру, то получилось два довольно разных тайма. В первом – лишь 1:0 преимущество, а во втором «Динамо» очень много забило. Этот результат из-за того, что «Рух» настолько рассыпался во втором тайме, или киевляне настолько прибавили?

– Я не могу ничего сказать за «Рух», могу лишь оценивать, как мы сыграли. Во втором тайме забили быстрый мяч, счёт стал 2:0 – и стало психологически легче. Не останавливались, начали играть быстрее, раскованнее. Поэтому и такой результат.

– Сегодня был на игре главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Насколько важно для молодых игроков, что тренер национальной сборной наблюдает и смотрит за теми, кто может потенциально попасть в сборную?

– Безусловно, это очень важно, но сейчас мы находимся в расположении клубной команды, поэтому самое главное – это добиваться результата и показывать качественную игру.

– Наверное, уже разбирали поединок с «Пафосом». Насколько вы уже понимаете, как сыграть против соперника в ответном матче?

– Конечно, мы разбирали, и могу сказать, что мы готовы, но нельзя раскрывать тактические установки тренерского штаба. Всё увидите, когда будет встреча на Кипре.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кристиан Биловар
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
