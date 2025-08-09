КАРАВАЕВ: «Поле было вязкое и мягкое, ноги быстро утомились»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 02:37 | Обновлено 09 августа 2025, 02:53
Футболист Динамо прокомментировал события матча против Руха

ФК Динамо. Александр Караваев

Универсал «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от победного матча УПЛ с «Рухом» во Львове (5:1).

– С трибун казалось, что «Динамо» легко забивало некоторые мячи. Так ли это было на поле?

– Мое видение – было тяжело, поле было вязкое, мягкое, ноги быстро уставали. Но было заметно, что тяжело было как нам, так и сопернику. Когда мы забили гол, стало легче, и перед вторым таймом тренерский штаб сказал нам, что если мы немного прибавим в скорости принятия решений и скорости нашего движения, то мы еще забьем. Так и получилось – мы забили на первых минутах второго тайма, и это сильно ударило по сопернику. Дальше у нас пошел момент за моментом и голы.

– Сегодня забивали даже защитники, как их поздравляли?

– Словами поддержки, они молодцы. Каждый делает свое дело, если защитник еще и забивает при этом – молодец.

– В контексте второго матча с «Пафосом» эта игра важна в психологическом плане?

– Конечно, это победный путь. Когда ты побеждаешь, ты с другим настроем выходишь на поле в следующих матчах. Поэтому мы едем за победой.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
