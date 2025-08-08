Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории УПЛ
Матч против «Динамо» форвард «Руха» провел в 15 лет 16 дней
8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.
Вышедший на замену в матче с «Динамо» нападающий «Руха» Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины – 15 лет 16 дней.
Прежний рекорд УПЛ, принадлежавший форварду «Металлиста» Кириллу Дегтярю, Олег превзошел на 143 дня. Кроме того, Дзюринец оказался первым футболистом 2010 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.
Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 16 дней
|
Олег ДЗЮРИНЕЦ
|
Рух
|
08.08.2025
|
Динамо
|
1:5 (д)
|
15 лет 159 дней
|
Кирилл ДЕГТЯРЬ
|
Металлист
|
03.05.2023
|
Днепр-1
|
0:5 (г)
|
15 лет 221 день
|
Юрий ФЕНИН
|
Таврия
|
04.11.1992
|
Заря
|
2:1 (д)
|
15 лет 290 дней
|
Владимир ГАПОН
|
Волынь
|
20.05.1995
|
Динамо
|
1:3 (г)
|
15 лет 314 дней
|
Сергей КОВРЫЖКИН
|
Таврия
|
12.05.1995
|
Нива Т
|
0:2 (г)
|
15 лет 330 дней
|
Алексей ТЕЛЯТНИКОВ
|
Торпедо
|
15.09.1996
|
Ворскла
|
0:2 (г)
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
16 лет 38 дней
|
Виталий ИВАНКО
|
Металлург Д
|
17.05.2008
|
Шахтер
|
1:4 (г)
|
16 лет 63 дня
|
Мухаммад ДЖУРАБАЕВ
|
Рух
|
07.04.2024
|
Шахтер
|
1:3 (г)
|
16 лет 81 день
|
Даниил САВИН
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер
|
0:5 (д)
Футболисты 2000-2010 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2000
|
Владислав ДМИТРЕНКО
|
Волынь
|
24.09.2016
|
Шахтер
|
0:3 (г)
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
Карпаты
|
12.08.2018
|
Заря
|
1:1 (д)
|
2002
|
Максим БРАМА
|
Львов
|
30.05.2019
|
Шахтер
|
0:3 (д)
|
2003
|
Максим ХЛАНЬ
|
Карпаты
|
27.06.2020
|
Львов
|
1:1 (д)
|
2004
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.06.2020
|
Ворскла
|
0:2 (г)
|
2005
|
Даниил САВИН
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер
|
0:5 (д)
|
2006
|
Даниил КАЙДАЛОВ
|
Металлист
|
25.11.2022
|
Черноморец
|
0:0 (г)
|
2007
|
Кирилл ДЕГТЯРЬ
|
Металлист
|
03.05.2023
|
Днепр-1
|
0:5 (г)
|
2008
|
Мухаммад ДЖУРАБАЕВ
|
Рух
|
07.04.2023
|
Шахтер
|
1:3 (г)
|
2010
|
Олег ДЗЮРИНЕЦ
|
Рух
|
08.08.2025
|
Динамо
|
1:5 (д)
Игроки 2009 г.р. в УПЛ еще не выступали.
Юрий ЛЯШЕЦКИЙ
