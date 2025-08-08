Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории УПЛ

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.

Вышедший на замену в матче с «Динамо» нападающий «Руха» Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины – 15 лет 16 дней.

Прежний рекорд УПЛ, принадлежавший форварду «Металлиста» Кириллу Дегтярю, Олег превзошел на 143 дня. Кроме того, Дзюринец оказался первым футболистом 2010 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 15 лет 16 дней Олег ДЗЮРИНЕЦ Рух 08.08.2025 Динамо 1:5 (д) 15 лет 159 дней Кирилл ДЕГТЯРЬ Металлист 03.05.2023 Днепр-1 0:5 (г) 15 лет 221 день Юрий ФЕНИН Таврия 04.11.1992 Заря 2:1 (д) 15 лет 290 дней Владимир ГАПОН Волынь 20.05.1995 Динамо 1:3 (г) 15 лет 314 дней Сергей КОВРЫЖКИН Таврия 12.05.1995 Нива Т 0:2 (г) 15 лет 330 дней Алексей ТЕЛЯТНИКОВ Торпедо 15.09.1996 Ворскла 0:2 (г) 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс 2:1 (д) 16 лет 38 дней Виталий ИВАНКО Металлург Д 17.05.2008 Шахтер 1:4 (г) 16 лет 63 дня Мухаммад ДЖУРАБАЕВ Рух 07.04.2024 Шахтер 1:3 (г) 16 лет 81 день Даниил САВИН Мариуполь 18.09.2021 Шахтер 0:5 (д)

Футболисты 2000-2010 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р. Игрок Клуб Дата Соперник Счет 2000 Владислав ДМИТРЕНКО Волынь 24.09.2016 Шахтер 0:3 (г) 2001 Даниил СИКАН Карпаты 12.08.2018 Заря 1:1 (д) 2002 Максим БРАМА Львов 30.05.2019 Шахтер 0:3 (д) 2003 Максим ХЛАНЬ Карпаты 27.06.2020 Львов 1:1 (д) 2004 Егор ЯРМОЛЮК Днепр-1 19.06.2020 Ворскла 0:2 (г) 2005 Даниил САВИН Мариуполь 18.09.2021 Шахтер 0:5 (д) 2006 Даниил КАЙДАЛОВ Металлист 25.11.2022 Черноморец 0:0 (г) 2007 Кирилл ДЕГТЯРЬ Металлист 03.05.2023 Днепр-1 0:5 (г) 2008 Мухаммад ДЖУРАБАЕВ Рух 07.04.2023 Шахтер 1:3 (г) 2010 Олег ДЗЮРИНЕЦ Рух 08.08.2025 Динамо 1:5 (д)

Игроки 2009 г.р. в УПЛ еще не выступали.

Юрий ЛЯШЕЦКИЙ