Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
1

Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории УПЛ

Матч против «Динамо» форвард «Руха» провел в 15 лет 16 дней

Instagram. Андрей Ярмоленко и Олег Дзюринец

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.

Вышедший на замену в матче с «Динамо» нападающий «Руха» Олег Дзюринец стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины – 15 лет 16 дней.

Прежний рекорд УПЛ, принадлежавший форварду «Металлиста» Кириллу Дегтярю, Олег превзошел на 143 дня. Кроме того, Дзюринец оказался первым футболистом 2010 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 16 дней

Олег ДЗЮРИНЕЦ

Рух

08.08.2025

Динамо

1:5 (д)

15 лет 159 дней

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1

0:5 (г)

15 лет 221 день

Юрий ФЕНИН

Таврия

04.11.1992

Заря

2:1 (д)

15 лет 290 дней

Владимир ГАПОН

Волынь

20.05.1995

Динамо

1:3 (г)

15 лет 314 дней

Сергей КОВРЫЖКИН

Таврия

12.05.1995

Нива Т

0:2 (г)

15 лет 330 дней

Алексей ТЕЛЯТНИКОВ

Торпедо

15.09.1996

Ворскла

0:2 (г)

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс

2:1 (д)

16 лет 38 дней

Виталий ИВАНКО

Металлург Д

17.05.2008

Шахтер

1:4 (г)

16 лет 63 дня

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ

Рух

07.04.2024

Шахтер

1:3 (г)

16 лет 81 день

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер

0:5 (д)

Футболисты 2000-2010 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

2000

Владислав ДМИТРЕНКО

Волынь

24.09.2016

Шахтер

0:3 (г)

2001

Даниил СИКАН

Карпаты

12.08.2018

Заря

1:1 (д)

2002

Максим БРАМА

Львов

30.05.2019

Шахтер

0:3 (д)

2003

Максим ХЛАНЬ

Карпаты

27.06.2020

Львов

1:1 (д)

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла

0:2 (г)

2005

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер

0:5 (д)

2006

Даниил КАЙДАЛОВ

Металлист

25.11.2022

Черноморец

0:0 (г)

2007

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1

0:5 (г)

2008

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ

Рух

07.04.2023

Шахтер

1:3 (г)

2010

Олег ДЗЮРИНЕЦ

Рух

08.08.2025

Динамо

1:5 (д)

Игроки 2009 г.р. в УПЛ еще не выступали.

Юрий ЛЯШЕЦКИЙ

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Настроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

