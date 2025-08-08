Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 21:25 | Обновлено 08 августа 2025, 21:50
3230
3

Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины

Тренер отметил прогресс Михавко

08 августа 2025, 21:25 | Обновлено 08 августа 2025, 21:50
3230
3
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что 20-летний защиник Динамо Тарас Михавко идет к тому, чтобы получить вызов в национальную команду.

«Тарас Михавко? Все тренеры юношеских и молодежных сборных говорят, что он отдаст все силы на поле, готов играть и в центре, и слева. Никогда не боится, и был важным игроком не только юношеских сборных».

«Так что у него есть все, чтобы скоро стать игроком национальной сборной», – сказал Ребров.

В нынешнем сезоне Михавко забил 2 гола в пяти встречах.

По теме:
Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Сергей Ребров Тарас Михавко Динамо Киев сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре
Футбол | 08 августа 2025, 21:15 0
СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре
СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре

Бразильский клуб не получит всей суммы, которую заплатят за футболиста «горняки»

Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Футбол | 08 августа 2025, 07:45 8
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Анатолием интересуется «Манчестер Сити»

Клуб УПЛ уже несколько месяцев не платит игрокам зарплату
Футбол | 08.08.2025, 19:25
Клуб УПЛ уже несколько месяцев не платит игрокам зарплату
Клуб УПЛ уже несколько месяцев не платит игрокам зарплату
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Футбол | 08.08.2025, 03:24
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 15:53
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Пара Забарний і Михавко у центрі захисту - буде потужно. 
Ответить
+1
a.fedorenko1953
Коли вже це Ребро виженуть, нема сил дивитися на його знущання зі збірної.  Приклади хокею та волейболу свідчать про вагу тренера у результатах команди.
Ответить
0
Володимир
Опять очередные матчи сборной и опять обоснованная тревога за состав - чувствую , опять вместо сильнейших на данный момент включит 3-4 фамилии " на перспективу"  и тех , для кого нахождение в списке сборной поможет в " перемене мест ".
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 2
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем