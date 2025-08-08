Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Тренер отметил прогресс Михавко
Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что 20-летний защиник Динамо Тарас Михавко идет к тому, чтобы получить вызов в национальную команду.
«Тарас Михавко? Все тренеры юношеских и молодежных сборных говорят, что он отдаст все силы на поле, готов играть и в центре, и слева. Никогда не боится, и был важным игроком не только юношеских сборных».
«Так что у него есть все, чтобы скоро стать игроком национальной сборной», – сказал Ребров.
В нынешнем сезоне Михавко забил 2 гола в пяти встречах.
