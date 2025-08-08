Клубы АПЛ сохраняют спонсоров азартных игр, несмотря на ограничения

Несмотря на согласованный добровольный запрет с сезона 2026/27, 11 из 20 клубов Английской Премьер-лиги начнут сезон 2025/26 с логотипами игорных компаний на передней части футболок.

Ни один клуб не отказался от гемблинга в пользу других отраслей, а некоторые, как «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест», лишь сменили одного букмекерского спонсора на другого.

Согласно данным, только за сезон 2024/25 клубы заработали около 101 млн фунтов на таких сделках, а предстоящий запрет может снизить стоимость контрактов почти на 40%.

