Клубы АПЛ сохраняют спонсоров азартных игр, несмотря на ограничения
Одиннадцать клубов начнут сезон с логотипами букмекеров на футболках
Несмотря на согласованный добровольный запрет с сезона 2026/27, 11 из 20 клубов Английской Премьер-лиги начнут сезон 2025/26 с логотипами игорных компаний на передней части футболок.
Ни один клуб не отказался от гемблинга в пользу других отраслей, а некоторые, как «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест», лишь сменили одного букмекерского спонсора на другого.
Согласно данным, только за сезон 2024/25 клубы заработали около 101 млн фунтов на таких сделках, а предстоящий запрет может снизить стоимость контрактов почти на 40%.
