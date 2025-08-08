Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Челси: «Хочу работать с 25 игроками в команде. Больше не нужно»
Англия
08 августа 2025, 19:05 | Обновлено 08 августа 2025, 19:12
237
0

Тренер Челси: «Хочу работать с 25 игроками в команде. Больше не нужно»

Мареска рассчитывает на продажу игроков

08 августа 2025, 19:05 | Обновлено 08 августа 2025, 19:12
237
0
Тренер Челси: «Хочу работать с 25 игроками в команде. Больше не нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Челси Энцо Мареска признал, что надеется на дальнейший уход игроков, чтобы разгрузить состав – тренеру не нравится, когда в первом составе больше 25 игроков.

«Ситуация ясна, вы знаете, какие игроки покидают команду. Когда это случается, то клуб звонит или присылает мне сообщение. Я не обращаю внимания на тех, кто хочет уйти. Я работаю с теми, кто хочет быть в Челси».

«И, конечно, намного проще работать, когда у тебя в первой команде 25 игроков, а не больше. Работаем над тем, чтобы заявка стала меньше», – сказал Мареска.

Состав Синих недавно покинули Кирнан Дьюсбери-Холл, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву, Жоау Феликс, Кепа Аррсабалага и Джордже Петрович.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал форварда в состав новичка АПЛ
Александрия планирует подписать игрока Динамо, который не нужен Шовковскому
Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж
Челси Энцо Мареска трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08 августа 2025, 03:20 8
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07 августа 2025, 22:58 175
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Футбол | 07.08.2025, 23:59
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Футбол | 08.08.2025, 18:31
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем