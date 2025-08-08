Тренер Челси: «Хочу работать с 25 игроками в команде. Больше не нужно»

Наставник Челси Энцо Мареска признал, что надеется на дальнейший уход игроков, чтобы разгрузить состав – тренеру не нравится, когда в первом составе больше 25 игроков.

«Ситуация ясна, вы знаете, какие игроки покидают команду. Когда это случается, то клуб звонит или присылает мне сообщение. Я не обращаю внимания на тех, кто хочет уйти. Я работаю с теми, кто хочет быть в Челси».

«И, конечно, намного проще работать, когда у тебя в первой команде 25 игроков, а не больше. Работаем над тем, чтобы заявка стала меньше», – сказал Мареска.

Состав Синих недавно покинули Кирнан Дьюсбери-Холл, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву, Жоау Феликс, Кепа Аррсабалага и Джордже Петрович.