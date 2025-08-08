Другие новости08 августа 2025, 15:20 |
Кто из футболистов чаще всего попадал в номинацию на Золотой мяч?
В списке претендентов на награду этого года нет ни одного из лидеров этого рейтинга
В список номинантов на «Золотой мяч» 2025 года не попали ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.
Легендарные футболисты являются лидерами по количеству попаданий в список претендентов на награду.
Криштиану Роналду 18 раз был номинирован, Лионель Месси – 16.
Игроки с наибольшим количеством попаданий в список претендентов на Золотой мяч
- 18 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 16 – Лионель Месси (Аргентина)
- 13 – Паоло Мальдини (Италия)
- 12 – Йохан Кройф (Нидерланды)
- 12 – Карим Бензема (Франция)
- 12 – Франц Бекенбауэр (ФРГ)
- 11 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
Top 5 Ballon D'or nominations 👀— DAZN Football (@DAZNFootball) August 8, 2025
GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/xO8Kz1Szaq
Из украинцев номинировались только Шевченко и Довбык. Ещё имеет шанс Забарный в будущем.
За Мальдіні дуже образливо(
