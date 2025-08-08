Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 августа 2025, 15:20
Кто из футболистов чаще всего попадал в номинацию на Золотой мяч?

В списке претендентов на награду этого года нет ни одного из лидеров этого рейтинга

Кто из футболистов чаще всего попадал в номинацию на Золотой мяч?
В список номинантов на «Золотой мяч» 2025 года не попали ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Легендарные футболисты являются лидерами по количеству попаданий в список претендентов на награду.

Криштиану Роналду 18 раз был номинирован, Лионель Месси – 16.

Игроки с наибольшим количеством попаданий в список претендентов на Золотой мяч

  1. 18 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 16 – Лионель Месси (Аргентина)
  3. 13 – Паоло Мальдини (Италия)
  4. 12 – Йохан Кройф (Нидерланды)
  5. 12 – Карим Бензема (Франция)
  6. 12 – Франц Бекенбауэр (ФРГ)
  7. 11 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  8. 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
OKs100
Из украинцев номинировались только Шевченко и Довбык. Ещё имеет шанс Забарный в будущем. 
Saar
За Мальдіні дуже образливо(
