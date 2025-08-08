Кто из футболистов чаще всего попадал в номинацию на Золотой мяч?

В список номинантов на «Золотой мяч» 2025 года не попали ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Легендарные футболисты являются лидерами по количеству попаданий в список претендентов на награду.

Криштиану Роналду 18 раз был номинирован, Лионель Месси – 16.

Игроки с наибольшим количеством попаданий в список претендентов на Золотой мяч

18 – Криштиану Роналду (Португалия) 16 – Лионель Месси (Аргентина) 13 – Паоло Мальдини (Италия) 12 – Йохан Кройф (Нидерланды) 12 – Карим Бензема (Франция) 12 – Франц Бекенбауэр (ФРГ) 11 – Златан Ибрагимович (Швеция) 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)