Лига Европы
Экс-игрок Шахтера: «Впереди ответный матч и он будет совсем другим»

Игорь Леонов верил в успех «горняков»

Экс-игрок Шахтера: «Впереди ответный матч и он будет совсем другим»
ФК Шахтер Донецк.

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Игорь Леонов, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему подопечные Арды Турана не смогли победить «Панатинаикос» в первом матче квалификации Лиги Европы (0:0).

– Чего не хватило «Шахтеру», чтобы сломать оборону «Панатинаикоса»?

– Греки неплохо перестраивались, хорошо перекрывали зоны. Жаль, что из тех моментов, которые были у «горняков», не удалось выжать максимум, то есть забить хотя бы один гол. Но ничего, впереди ответный матч и он, на мой взгляд, будет совсем другим.

– Кевина в атаке не хватало?

– Конечно. Это индивидуально сильный исполнитель, который может обыграть соперника один в один. Кевин может вытаскивать на себя игроков соперника, что дает свободу партнерам по команде, – сказал Игорь.

Ранее Арда Туран объяснил невнятную игру донецкой команды в матче против «Панатинаикоса»

Игорь Леонов Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
