Украина. Премьер лига08 августа 2025, 06:10 | Обновлено 08 августа 2025, 06:31
Сто матчей УПЛ. Полузащитник Вереса отметил юбилей в матче с Динамо
Владислав Шарай провел 75 игр за Верес и 25 поединков за Ингулец
Для полузащитника «Вереса» Владислава Шарая поединок 1-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1) стал 100-м в карьере в элитном дивизионе.
В составе «Вереса» Шарай провел 75 матчей, еще 25 поединков – за «Ингулец». На его счету – 10 голов в УПЛ.
Владислав дебютировал в Премьер-Лиге 24 июля 2021 года в составе Ингульца в выездном матче против Шахтера (1:2).
Вереск уступил Динамо в 1-м туре УПЛ со счетом 0:1.
ФОТО. Владислав Шарай сыграл 100 матчей в УПЛ
