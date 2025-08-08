Сто матчей УПЛ. Полузащитник Вереса отметил юбилей в матче с Динамо

Для полузащитника «Вереса» Владислава Шарая поединок 1-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1) стал 100-м в карьере в элитном дивизионе.

В составе «Вереса» Шарай провел 75 матчей, еще 25 поединков – за «Ингулец». На его счету – 10 голов в УПЛ.

Владислав дебютировал в Премьер-Лиге 24 июля 2021 года в составе Ингульца в выездном матче против Шахтера (1:2).

Вереск уступил Динамо в 1-м туре УПЛ со счетом 0:1.

ФОТО. Владислав Шарай сыграл 100 матчей в УПЛ