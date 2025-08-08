Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сто матчей УПЛ. Полузащитник Вереса отметил юбилей в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 06:10 | Обновлено 08 августа 2025, 06:31
Сто матчей УПЛ. Полузащитник Вереса отметил юбилей в матче с Динамо

Владислав Шарай провел 75 игр за Верес и 25 поединков за Ингулец

ФК Верес. Владислав Шарай

Для полузащитника «Вереса» Владислава Шарая поединок 1-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1) стал 100-м в карьере в элитном дивизионе.

В составе «Вереса» Шарай провел 75 матчей, еще 25 поединков – за «Ингулец». На его счету – 10 голов в УПЛ.

Владислав дебютировал в Премьер-Лиге 24 июля 2021 года в составе Ингульца в выездном матче против Шахтера (1:2).

Вереск уступил Динамо в 1-м туре УПЛ со счетом 0:1.

ФОТО. Владислав Шарай сыграл 100 матчей в УПЛ

Владислав Шарай Верес Ровно Динамо Киев чемпионат Украины по футболу статистика юбилей Украинская Премьер-лига Верес - Динамо
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
